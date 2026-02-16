Від $290 000: електрична вантажівка Tesla Semi виходить на масовий ринок Сьогодні 07:52 — Технології&Авто

Tesla виводить на ринок свій електричний вантажний електромобіль Tesla Semi

Компанія Tesla виводить на ринок свій електричний вантажний електромобіль Tesla Semi. Ціни на новинку починаються з 290 000 доларів за версію з запасом ходу у 805 км.

Як змінилася ціна Tesla Semi

Коли Tesla вперше представила Semi ще у 2017 році, компанія рекламувала початкову ціну в 150 000 доларів за версію з запасом ходу 482 км та 180 000 доларів за варіант з запасом ходу 805 миль. Ці ціни давно вважалися застарілими, але Tesla ніколи офіційно їх не оновлювала.

Попри помітний ріст ціни, це все ще значно дешевше основних конкурентів на ринку. Так, середня вартість електричної вантажівки зі схожими характеристиками становить 435 000 доларів.

Технічні характеристики моделі

Електромобіль, який може заряджатись з піковою потужністю до 1,2 МВт, має заявлену ефективність на рівні 1,7 кВт*год/милю, три двигуни сумарною потужністю 800 кВт та «певний рівень автономності».

Державна підтримка та реакція ринку

Також стало відомо, що штат Каліфорнія виділив майже 165 мільйонів доларів у вигляді ваучерів спеціально для придбання Tesla Semi. Це викликало критику з боку конкурентів, які стверджують, що Tesla отримує пільги на ще нікому невідомий продукт.

Tesla також співпрацює з Uber Freight, щоб запропонувати додаткові знижки через програму оренди автопарку. Очікується, що електрична вантажівка Tesla Semi нарешті надійде в масове виробництво цього року після приблизно 6 років затримки.

