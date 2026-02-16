У США мобільний оператор тестує живий переклад під час дзвінків Сьогодні 04:06 — Технології&Авто

Нова технологія забезпечує переклад розмов у режимі реального часу більш ніж 50 мовами

Американський мобільний оператор T-Mobile оголосив, що починає тестувати функцію живого перекладу під час дзвінків. За словами компанії, це «платформа штучного інтелекту в реальному часі, вбудована прямо в мобільну мережу».

Про це пише видання Gizmodo.

Як працює функція перекладу

Нова технологія забезпечує переклад розмов у режимі реального часу більш ніж 50 мовами. Функція доступна на будь-якому пристрої, підключеному до мереж 4G або 5G T-Mobile, і не потребує встановлення окремого застосунку чи оформлення додаткової підписки.

Щоб увімкнути переклад під час дзвінка, користувачеві потрібно набрати 87 на клавіатурі телефону.

За інформацією компанії, система автоматично розпізнає мовлення співрозмовників і відтворює переклад без затримок, що дозволяє підтримувати безперервну розмову. Для роботи сервісу достатньо, щоб хоча б один із учасників дзвінка користувався мережею T-Mobile.

Коли стартує тестування

Оператор уже відкрив реєстрацію на безкоштовне бета-тестування, яке розпочнеться навесні 2026 року для обраних користувачів.

Тестовий період має допомогти компанії перевірити стабільність роботи сервісу перед повноцінним комерційним запуском. Після завершення тестування користувачам запропонують додати функцію до свого тарифного плану.

У T-Mobile зазначають, що живий переклад може бути корисним для:

спілкування в багатомовних родинах;

бронювання послуг за кордоном;

обслуговування клієнтів різними мовами, зокрема для малого бізнесу.

Живий переклад стає одним із практичних застосувань штучного інтелекту. Подібні функції вже запровадили Apple для дзвінків через AirPods і Google у своєму додатку Translate, що перекладає в реальному часі на понад 70 мов.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.