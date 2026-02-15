0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota представила новий електричний Highlander 2027 (фото, відео)

Технології&Авто
46
Представлено Toyota Highlander 2027
Представлено Toyota Highlander 2027, Фото: Toyota
Toyota представила Highlander 2027 — середньорозмірний трирядний SUV, який для свого п’ятого покоління відмовився від бензинового двигуна на користь електроприводу. Новий електричний Highlander стане конкурентом Kia EV9 та Hyundai Ioniq 9.
Про це повідомила пресслужба автовиробника.
Новинка побудована на модифікованій платформі Toyota TNGA-K і буде доступна у двох комплектаціях: XLE і Limited.
Передньопривідні XLE оснащуються батареєю на 77 кВт·год, а версії з повним приводом можна замовити з батареєю 77 або 96 кВт·год. Limited йде стандартно з повним приводом і великою батареєю.
Toyota представила новий електричний Highlander 2027 (фото, відео)
Фото: Toyota 
Запас ходу заявлений на рівні 462−515 км залежно від конфігурації. Зарядка через стандартний порт NACS на швидкій станції від 10% до 80% займе близько 30 хвилин.
Highlander отримав функцію vehicle-to-load, що дозволяє живити побутові прилади або використовувати авто як резервне джерело енергії.
Toyota представила новий електричний Highlander 2027 (фото, відео)
Фото: Toyota 
Електродвигуни зробили SUV більш динамічним: передньопривідна версія видає 221 к.с., повнопривідна — 338 к.с. AWD-моделі оснащені режимами для різних типів покриття та системою Crawl Control, що автоматично керує прискоренням і гальмуванням на низьких швидкостях.
Toyota представила новий електричний Highlander 2027 (фото, відео)
Фото: Toyota 
Дизайн нового Highlander став більш угловатим і масивним — збільшена ширина та довжина кузова, довша колісна база, широкі крила та повнорозмірні денні ходові вогні.
Салон отримав 14-дюймовий сенсорний екран, цифрову панель приладів 12,3 дюйма, підтримку 5G, Apple CarPlay та Android Auto, а також вбудовану камеру Drive Recorder.
Toyota представила новий електричний Highlander 2027 (фото, відео)
Фото: Toyota 
Автомобіль розрахований на сім пасажирів, сидіння обшиті синтетичною шкірою SofTex, передні та другий ряд — з підігрівом. Вентиляція доступна лише у версії Limited.
Toyota представила новий електричний Highlander 2027 (фото, відео)
Фото: Toyota 
Третій ряд можна скласти для збільшення багажника до понад 1270 літрів.
Toyota представила новий електричний Highlander 2027 (фото, відео)
Highlander стане першим електромобілем Toyota, що збирається в США, на заводі в Джорджтауні, Кентуккі, а батареї вироблятимуть у Північній Кароліні. Продажі очікуються наприкінці 2026 року — на початку 2027-го, стартова ціна може складати близько $50 000.
За матеріалами:
mezha.media
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems