Toyota представила новий електричний Highlander 2027 (фото, відео)

Toyota представила Highlander 2027 — середньорозмірний трирядний SUV, який для свого п’ятого покоління відмовився від бензинового двигуна на користь електроприводу. Новий електричний Highlander стане конкурентом Kia EV9 та Hyundai Ioniq 9.

Про це повідомила пресслужба автовиробника.

Новинка побудована на модифікованій платформі Toyota TNGA-K і буде доступна у двох комплектаціях: XLE і Limited.

Передньопривідні XLE оснащуються батареєю на 77 кВт·год, а версії з повним приводом можна замовити з батареєю 77 або 96 кВт·год. Limited йде стандартно з повним приводом і великою батареєю.

Запас ходу заявлений на рівні 462−515 км залежно від конфігурації. Зарядка через стандартний порт NACS на швидкій станції від 10% до 80% займе близько 30 хвилин.

Highlander отримав функцію vehicle-to-load, що дозволяє живити побутові прилади або використовувати авто як резервне джерело енергії.

Електродвигуни зробили SUV більш динамічним: передньопривідна версія видає 221 к.с., повнопривідна — 338 к.с. AWD-моделі оснащені режимами для різних типів покриття та системою Crawl Control, що автоматично керує прискоренням і гальмуванням на низьких швидкостях.

Дизайн нового Highlander став більш угловатим і масивним — збільшена ширина та довжина кузова, довша колісна база, широкі крила та повнорозмірні денні ходові вогні.

Салон отримав 14-дюймовий сенсорний екран, цифрову панель приладів 12,3 дюйма, підтримку 5G, Apple CarPlay та Android Auto, а також вбудовану камеру Drive Recorder.

Автомобіль розрахований на сім пасажирів, сидіння обшиті синтетичною шкірою SofTex, передні та другий ряд — з підігрівом. Вентиляція доступна лише у версії Limited.

Третій ряд можна скласти для збільшення багажника до понад 1270 літрів.

Highlander стане першим електромобілем Toyota, що збирається в США, на заводі в Джорджтауні, Кентуккі, а батареї вироблятимуть у Північній Кароліні. Продажі очікуються наприкінці 2026 року — на початку 2027-го, стартова ціна може складати близько $50 000.

