Україна може купити літаки Gripen за гроші ЄС — міністр оборони Швеції 16.02.2026, 00:07 — Технології&Авто

Винищувач JAS 39 Gripen E Повітряних Сил Швеції

Україна розглядає можливість скористатися фінансовою підтримкою ЄС для придбання шведських винищувачів Gripen і посилення протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон після зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим, повідомляє шведський телеканал TV4 (Nyheterna).

Зустріч відбулася на полях засідання міністрів оборони країн ЄС.

Фінансування через програму ЄС

За словами Йонсона, Євросоюз раніше ухвалив рішення про надання Україні позики на 90 млрд євро. З них на оборону наша держава може використати 60 млрд євро. 11 лютого 2026 року Європейський парламент підтримав це рішення.

«Завдяки цим 90 мільярдам євро, які нам вдалося забезпечити, Україна також зможе використати частину цих коштів, щоб розпочати фінансування Gripen та будівництва сильнішої протиповітряної оборони», — заявив Пол Йонсон.

Водночас міністр оборони Швеції зазначив, що наразі не може назвати терміни, коли для України може стати актуальним придбання Gripen.

«Ми постійно працюємо над цим питанням і ведемо дуже інтенсивний діалог з Україною», — сказав шведський міністр оборони.

За його словами, Швеція також веде переговори з іншими країнами щодо їхньої участі та можливого фінансування, і нині ці консультації перебувають в інтенсивній фазі.

Попередні домовленості щодо Gripen

22 жовтня 2025 року Україна та Швеція публічно задекларували готовність перейти до переговорів щодо майбутнього контракту на постачання винищувачів шведського виробництва — підписали лист про наміри. Президент України Володимир Зеленський у жовтні також заявляв, що Україна розраховує на 150 таких літаків, і перші мають зʼявитися вже 2026 року.

Однак ці наміри потребують подальшого фінансування та укладання повноцінних контрактів. Реалізація таких проєктів залишається довгостроковою через обмежені виробничі потужності європейських виробників і сформовані експортні черги.

Окремо в межах перемовин щодо Gripen обговорюється не лише постачання літаків, а й створення повноцінної інфраструктури для їхнього обслуговування та підготовки персоналу.

Також торік у листопаді повідомлялося, що Україна та Швеція домовилися про локалізацію виробництва шведських винищувачів JAS 39 Gripen на території України з 2033 року.

