Названо найпопулярніші моделі гібридних авто в Україні

Toyota RAV-4 - найпопулярніше нове гібридне авто січня
У січні український автопарк поповнили 2336 гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 40% більше за показники січня 2025 року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші гібриди січня

Частка нових легкових авто у загальній кількості гібридів становила 52%, порівняно з 63% у січні 2025 року.
Лідером ринку серед нових легкових авто став кросовер Toyota RAV-4 (322 од.)
На другому місці — Nissan Qashqai (79 од.), а закриває трійку лідерів — Nissan X-Trail (63 од.).
Серед імпортованих уживаних гібридів найпопулярнішими стали Ford Escape (69 од.), Toyota Prius (61 од.) та Kia Niro (60 од.).

В Україні зменшився попит на електромобілі

Як ми вже згадували, у січні українці придбали 2873 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з січнем минулого року, попит на електрокари знизився на 21%.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
