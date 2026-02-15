Названо найпопулярніші моделі гібридних авто в Україні Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Toyota RAV-4 - найпопулярніше нове гібридне авто січня

У січні український автопарк поповнили 2336 гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 40% більше за показники січня 2025 року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші гібриди січня

Частка нових легкових авто у загальній кількості гібридів становила 52%, порівняно з 63% у січні 2025 року.

Лідером ринку серед нових легкових авто став кросовер Toyota RAV-4 (322 од.)

На другому місці — Nissan Qashqai (79 од.), а закриває трійку лідерів — Nissan X-Trail (63 од.).

Серед імпортованих уживаних гібридів найпопулярнішими стали Ford Escape (69 од.), Toyota Prius (61 од.) та Kia Niro (60 од.).

В Україні зменшився попит на електромобілі

Як ми вже згадували , у січні українці придбали 2873 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з січнем минулого року, попит на електрокари знизився на 21%.

