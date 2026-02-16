Mercedes-Benz готує 16 моделей уже цього року 16.02.2026, 01:34 — Технології&Авто

До кінця 2026 року Mercedes-Benz представить 16 нових моделей, а у 2027-му — майже стільки ж. Серед них — фейсліфти флагманів, нові AMG, електричні моделі та наступники нинішніх бестселерів.

Після дебюту оновленого S-Class компанія розкрила загальні плани розвитку модельного ряду. У найближчі три місяці покажуть одразу сім новинок, а далі темп запусків лише зростатиме.

Флагмани

Після оновлення S-Class очікується поява фейсліфта Mercedes-Maybach S-Class. Також заплановано модернізацію Mercedes-Benz GLS, а слідом — його версію Maybach.

У сегменті топових моделей із ДВЗ компанія може представити кабріолет на базі Mercedes-Benz G-Class або новий AMG-варіант на кшталт V8-версії CLE.

В електричному флагманському сегменті очікуються фейсліфти Mercedes-Benz EQS та Mercedes-Benz EQS SUV. Також готується електричний суперседан від AMG, який фактично замінить бензиновий Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe.

Середній сегмент

У «ядрі» модельного ряду очікується фейсліфт Mercedes-Benz C-Class разом з оновленим універсалом.

Також можливі зміни для Mercedes-Benz GLC та GLC Coupe, щоб вирівняти дизайн із повністю електричною версією GLC.

У 2026 році дебютує перший повністю електричний C-Class. Водночас EQE та EQE SUV, ймовірно, знімуть із виробництва — бренд поступово переглядає електричну стратегію.

Початковий рівень

У базовому сегменті з’явиться нове покоління Mercedes-Benz GLA, а також електрична версія з позначенням «with EQ Technology».

Майбутні електрокари та моделі з ДВЗ матимуть уніфікований дизайн.

Компанія вже підтвердила розробку компактнішого G-Class та нового entry-level авто, яке замінить A-Class. Це буде не хетчбек, а гібрид мінівена та SUV. Також у розробці окремий електричний SUV від AMG.

Повернення до ДВЗ

Останніми роками Mercedes активно рухалася до повної електрифікації, але ринок виявився повільнішим, ніж очікувалося. Тепер бренд робить ставку на баланс: модернізовані бензинові та дизельні двигуни залишаться у строю довше, ніж планувалося раніше.

Такий крок може повернути частину клієнтів, які не були готові повністю перейти на електромобілі.

Що це означає для ринку

Mercedes запускає масштабну «продуктову атаку», щоб зміцнити позиції проти BMW і Audi.

Поєднання оновлених ДВЗ, нових електромобілів і зміни дизайну має допомогти бренду відновити баланс між традиціями та майбутнім.

2026−2027 роки стануть визначальними для стратегії компанії. І судячи з планів, зірка на капоті не збирається зменшувати оберти.

