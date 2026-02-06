Hyundai та Kia тестують нову високоточну систему безпеки
Hyundai та Kia презентували експериментальну систему безпеки Vision Pulse, побудовану на ультраширокосмуговому зв’язку (UWB). Вона дозволяє з високою точністю визначати розташування об’єктів навколо автомобіля в режимі реального часу.
Як це працює
Система обмінюється сигналами між UWB-модулями, встановленими в автомобілях, смартфонах та інших сумісних пристроях. За даними розробників, Vision Pulse визначає об’єкти з точністю до 10 см на відстані до 100 метрів.
Точність у темряві та складних умовах
Однією з ключових переваг технології є стабільна робота незалежно від освітлення та погоди. Vision Pulse зберігає понад 99% точності вночі, під час дощу або туману, а затримка передачі сигналу становить лише 1−5 мс.
Для впровадження Vision Pulse не потрібно встановлювати нові сенсори. UWB-модулі вже присутні в автомобілях із підтримкою Digital Key 2, що дозволяє швидко інтегрувати систему в актуальні моделі Hyundai та Kia.
Автовиробникизазначають, що ця технологія може зменшити залежність систем допомоги водієві від лідара та радарів, зокрема у міських умовах, на високих швидкостях і навіть без прямої видимості між об’єктами.
Пілотні випробування
Наразі Vision Pulse проходить тестування на промислових об’єктах. Зокрема, систему використовують у центрі переобладнання PBV Kia в Хвасоні для запобігання зіткненням між навантажувачами та працівниками. Також заплановані випробування в порту Пусан.
Vision Pulse поки що перебуває на експериментальній стадії. Компанії не розкривають термінів, коли технологія може з’явитися у серійних автомобілях.
Поділитися новиною
Також за темою
5G не розв’яже проблеми зі зв’язком під час блекаутів, а посилить їх — Vodafone
Hyundai та Kia тестують нову високоточну систему безпеки
У мережі запустили сервіс, де ШІ може наймати людей для офлайн-завдань
У січні український авторинок показав парадоксальну динаміку: в чому найбільший шок
Зарядка електрокарів подорожчала в рази — чому, і що буде далі (відео)
Аналітики назвали ТОП-10 найпотужніших Android-смартфонів