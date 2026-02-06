Hyundai та Kia тестують нову високоточну систему безпеки 06.02.2026, 00:30 — Технології&Авто

Через ультраширокосмуговий зв’язок система може дуже точно визначати розташування об’єктів навколо автомобіля

Hyundai та Kia презентували експериментальну систему безпеки Vision Pulse, побудовану на ультраширокосмуговому зв’язку (UWB). Вона дозволяє з високою точністю визначати розташування об’єктів навколо автомобіля в режимі реального часу.

Як це працює

Система обмінюється сигналами між UWB-модулями, встановленими в автомобілях, смартфонах та інших сумісних пристроях. За даними розробників, Vision Pulse визначає об’єкти з точністю до 10 см на відстані до 100 метрів.

Точність у темряві та складних умовах

Однією з ключових переваг технології є стабільна робота незалежно від освітлення та погоди. Vision Pulse зберігає понад 99% точності вночі, під час дощу або туману, а затримка передачі сигналу становить лише 1−5 мс.

Для впровадження Vision Pulse не потрібно встановлювати нові сенсори. UWB-модулі вже присутні в автомобілях із підтримкою Digital Key 2, що дозволяє швидко інтегрувати систему в актуальні моделі Hyundai та Kia.

Автовиробникизазначають, що ця технологія може зменшити залежність систем допомоги водієві від лідара та радарів, зокрема у міських умовах, на високих швидкостях і навіть без прямої видимості між об’єктами.

Читайте також Hyundai випустила яскравого конкурента Audi S6 (фото)

Пілотні випробування

Наразі Vision Pulse проходить тестування на промислових об’єктах. Зокрема, систему використовують у центрі переобладнання PBV Kia в Хвасоні для запобігання зіткненням між навантажувачами та працівниками. Також заплановані випробування в порту Пусан.

Vision Pulse поки що перебуває на експериментальній стадії. Компанії не розкривають термінів, коли технологія може з’явитися у серійних автомобілях.

Autogeek За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.