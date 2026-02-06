0 800 307 555
укр
Китай заборонив приховані дверні ручки в електромобілях

Технології&Авто
21
Нові правила безпеки зобов’язують автовиробників оснащувати авто механічними ручками відкривання дверей – як ззовні, так і зсередини.
Китай став першою країною у світі, яка на законодавчому рівні заборонила використання прихованих дверних ручок в електромобілях. Нові правила безпеки зобов’язують автовиробників оснащувати авто механічними ручками відкривання дверей — як ззовні, так і зсередини. Рішення ухвалене на тлі смертельних аварій, у яких пасажири не змогли вибратися з автомобілів через відмову електроживлення.
Про це повідомляє Bloomberg.

Що передбачають нові правила

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю оголосило, що з 1 січня 2027 року всі електромобілі, які продаються в країні, повинні мати механічний спосіб відкривання дверей у разі втрати живлення.
Для моделей, які вже пройшли сертифікацію та готуються до запуску, передбачено перехідний період — до січня 2029 року.
Нові правила чітко регламентують конструкцію дверей: ззовні автомобіля має бути передбачена ніша розміром щонайменше 6×2 см, щоб людина могла безпечно схопити механічну ручку, а всередині салону — помітне маркування не менше 1×0,7 см із поясненням способу ручного відкривання дверей; також документ визначає конкретні зони, де можуть розміщуватися ручки та відповідні позначення.

Глобальні наслідки

Хоча нові правила формально стосуються лише автомобілів, що продаються в Китаї, їхній вплив може бути глобальним. Китай — найбільший у світі ринок електромобілів і ключовий центр їх виробництва, тож стандарти, які тут запроваджуються, часто поширюються й на інші країни.
«Китай переходить від ролі найбільшого ринку EV до ролі глобального нормотворця», — зазначив Білл Руссо, засновник шанхайської консалтингової компанії Automobility. За його словами, використання масштабів внутрішнього ринку дозволяє Пекіну закріплювати правила, яких змушені дотримуватися і місцеві, і іноземні бренди.
double.news
АвтоКитай
