Gemini від Google досяг позначки у 750 млн щомісячних активних користувачів
Застосунок Gemini від Google перетнув позначку в 750 млн щомісячних активних користувачів.
Про це повідомляє TechCrunch.
За даними видання, цей показник свідчить про швидке зростання сервісу, адже в минулому кварталі Google звітувала про 650 млн користувачів.
Порівняння з конкурентами
Для порівняння, Meta AI має приблизно 500 млн щомісячних користувачів. Водночас Gemini все ще відстає від свого головного конкурента ChatGPT, аудиторія якого наприкінці 2025 року оцінювалася у 810 млн щомісячних користувачів.
Оголошення нових показників відбулося після запуску Gemini 3 — найбільш просунутої моделі компанії.
Читайте також
Генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї назвав впровадження Gemini 3 «позитивним драйвером» зростання і наголосив, що компанія продовжить інвестувати в цей напрям.
Нові тарифні плани
Також Google нещодавно запровадила більш доступний тарифний план Google AI Plus вартістю $7,99 на місяць, розрахований на бюджетних споживачів.
Поділитися новиною
Також за темою
Gemini від Google досяг позначки у 750 млн щомісячних активних користувачів
Viber запускає ШІ-асистентів у застосунку
Китай заборонив приховані дверні ручки в електромобілях
OpenAI шукає альтернативи чипам Nvidia
5G не розв’яже проблеми зі зв’язком під час блекаутів, а посилить їх — Vodafone
Hyundai та Kia тестують нову високоточну систему безпеки