Gemini від Google досяг позначки у 750 млн щомісячних активних користувачів

Gemini скорочує відставання від ChatGPT
Gemini скорочує відставання від ChatGPT
Застосунок Gemini від Google перетнув позначку в 750 млн щомісячних активних користувачів.
Про це повідомляє TechCrunch.
За даними видання, цей показник свідчить про швидке зростання сервісу, адже в минулому кварталі Google звітувала про 650 млн користувачів.

Порівняння з конкурентами

Для порівняння, Meta AI має приблизно 500 млн щомісячних користувачів. Водночас Gemini все ще відстає від свого головного конкурента ChatGPT, аудиторія якого наприкінці 2025 року оцінювалася у 810 млн щомісячних користувачів.
Оголошення нових показників відбулося після запуску Gemini 3 — найбільш просунутої моделі компанії.
Генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї назвав впровадження Gemini 3 «позитивним драйвером» зростання і наголосив, що компанія продовжить інвестувати в цей напрям.

Нові тарифні плани

Також Google нещодавно запровадила більш доступний тарифний план Google AI Plus вартістю $7,99 на місяць, розрахований на бюджетних споживачів.
