Viber запускає ШІ-асистентів у застосунку

ШІ-асистенти допоможуть користувачам швидше справлятися з щоденними задачами у застосунку.

Rakuten Viber оголосив про запуск ШІ-асистентів — набір тематичних чатів зі штучним інтелектом, які допоможуть користувачам швидше справлятися з щоденними задачами прямо у застосунку.

ШІ-асистент присвячений конкретному завданню

Зазначається, що пʼять нових спеціалізованих чатів зібрані в окремій папці у списку чатів. Кожен ШІ-асистент присвячений конкретному завданню:

ШІ-довідник — універсальний помічник для пошуку інформації, пояснення складних тем і швидкого дослідження;

ШІ-компаньйон — співрозмовник для порад, пошуку ідей і розвʼязання побутових дилем;

ШІ-кухар — кулінарний помічник, що допоможе з меню та рецептами;

ШІ-коуч — асистент для підтримки емоційного стану та саморефлексії;

ШІ-редактор — помічник, що допоможе перефразувати та вдосконалити текст повідомлення.

Миттєво переходити від запитання до дій

Нові ШІ-асистенти дозволять миттєво переходити від запитання до дій, не витрачаючи час на перемикання між різними застосунками. Взаємодія з ШІ-асистентами максимально природна — це як написати повідомлення другу, колезі або експерту. Асистенти самі пропонують варіанти відповіді для типових ситуацій. Таким чином ШІ допомагає спростити щоденні справи, перетворюючись з абстрактної технології на зручний інструмент на кожен день.

Запити користувачів надсилаються для обробки в OpenAI, проте вони не використовуються для навчання моделей штучного інтелекту.

ШІ-асистенти доступні на iOS, Android та у десктопній версії Viber. Спеціальна папка з асистентами вже з’явилася в мобільних застосунках. Усі розмови, розпочаті на смартфоні, синхронізуються з комп’ютером. Це забезпечує безперервну роботу на будь-якому пристрої. Функція вже доступна для всіх користувачів Viber в Україні з версією застосунку 26.6 та вище.

