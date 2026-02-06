Viber запускає ШІ-асистентів у застосунку
Rakuten Viber оголосив про запуск ШІ-асистентів — набір тематичних чатів зі штучним інтелектом, які допоможуть користувачам швидше справлятися з щоденними задачами прямо у застосунку.
Про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber.
ШІ-асистент присвячений конкретному завданню
Зазначається, що пʼять нових спеціалізованих чатів зібрані в окремій папці у списку чатів. Кожен ШІ-асистент присвячений конкретному завданню:
- ШІ-довідник — універсальний помічник для пошуку інформації, пояснення складних тем і швидкого дослідження;
- ШІ-компаньйон — співрозмовник для порад, пошуку ідей і розвʼязання побутових дилем;
- ШІ-кухар — кулінарний помічник, що допоможе з меню та рецептами;
- ШІ-коуч — асистент для підтримки емоційного стану та саморефлексії;
- ШІ-редактор — помічник, що допоможе перефразувати та вдосконалити текст повідомлення.
Миттєво переходити від запитання до дій
Нові ШІ-асистенти дозволять миттєво переходити від запитання до дій, не витрачаючи час на перемикання між різними застосунками. Взаємодія з ШІ-асистентами максимально природна — це як написати повідомлення другу, колезі або експерту. Асистенти самі пропонують варіанти відповіді для типових ситуацій. Таким чином ШІ допомагає спростити щоденні справи, перетворюючись з абстрактної технології на зручний інструмент на кожен день.
Запити користувачів надсилаються для обробки в OpenAI, проте вони не використовуються для навчання моделей штучного інтелекту.
ШІ-асистенти доступні на iOS, Android та у десктопній версії Viber. Спеціальна папка з асистентами вже з’явилася в мобільних застосунках. Усі розмови, розпочаті на смартфоні, синхронізуються з комп’ютером. Це забезпечує безперервну роботу на будь-якому пристрої. Функція вже доступна для всіх користувачів Viber в Україні з версією застосунку 26.6 та вище.
Поділитися новиною
Також за темою
Viber запускає ШІ-асистентів у застосунку
Китай заборонив приховані дверні ручки в електромобілях
OpenAI шукає альтернативи чипам Nvidia
5G не розв’яже проблеми зі зв’язком під час блекаутів, а посилить їх — Vodafone
Hyundai та Kia тестують нову високоточну систему безпеки
У мережі запустили сервіс, де ШІ може наймати людей для офлайн-завдань