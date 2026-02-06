0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Viber запускає ШІ-асистентів у застосунку

Технології&Авто
14
ШІ-асистенти допоможуть користувачам швидше справлятися з щоденними задачами у застосунку.
ШІ-асистенти допоможуть користувачам швидше справлятися з щоденними задачами у застосунку.
Rakuten Viber оголосив про запуск ШІ-асистентів — набір тематичних чатів зі штучним інтелектом, які допоможуть користувачам швидше справлятися з щоденними задачами прямо у застосунку.
Про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber.

ШІ-асистент присвячений конкретному завданню

Зазначається, що пʼять нових спеціалізованих чатів зібрані в окремій папці у списку чатів. Кожен ШІ-асистент присвячений конкретному завданню:
  • ШІ-довідник — універсальний помічник для пошуку інформації, пояснення складних тем і швидкого дослідження;
  • ШІ-компаньйон — співрозмовник для порад, пошуку ідей і розвʼязання побутових дилем;
  • ШІ-кухар — кулінарний помічник, що допоможе з меню та рецептами;
  • ШІ-коуч — асистент для підтримки емоційного стану та саморефлексії;
  • ШІ-редактор — помічник, що допоможе перефразувати та вдосконалити текст повідомлення.

Миттєво переходити від запитання до дій

Нові ШІ-асистенти дозволять миттєво переходити від запитання до дій, не витрачаючи час на перемикання між різними застосунками. Взаємодія з ШІ-асистентами максимально природна — це як написати повідомлення другу, колезі або експерту. Асистенти самі пропонують варіанти відповіді для типових ситуацій. Таким чином ШІ допомагає спростити щоденні справи, перетворюючись з абстрактної технології на зручний інструмент на кожен день.
Запити користувачів надсилаються для обробки в OpenAI, проте вони не використовуються для навчання моделей штучного інтелекту.
ШІ-асистенти доступні на iOS, Android та у десктопній версії Viber. Спеціальна папка з асистентами вже з’явилася в мобільних застосунках. Усі розмови, розпочаті на смартфоні, синхронізуються з комп’ютером. Це забезпечує безперервну роботу на будь-якому пристрої. Функція вже доступна для всіх користувачів Viber в Україні з версією застосунку 26.6 та вище.
За матеріалами:
Діло
Технології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems