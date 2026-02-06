OpenAI шукає альтернативи чипам Nvidia Сьогодні 02:22 — Технології&Авто

OpenAI незадоволена частиною новітніх чипів Nvidia

OpenAI незадоволена частиною новітніх чипів Nvidia і ще з минулого року активно шукає альтернативи для обчислень штучного інтелекту. Ці дані ставлять під сумнів майбутнє партнерства двох найвпливовіших компаній у сфері ШІ та накладаються на затягування потенційної інвестиційної угоди на $100 млрд.

Чому OpenAI змінює підхід до чипів

За інформацією Reuters, ключова проблема стосується inference — етапу, коли вже навчена модель ШІ генерує відповіді користувачам. Саме цей напрям дедалі більше визначає конкуренцію на ринку, тоді як Nvidia традиційно домінує у сегменті чипів для навчання великих моделей.

Джерела зазначають, що OpenAI не влаштовує швидкість роботи деяких чіпів Nvidia під час виконання конкретних завдань, зокрема у сфері програмування та взаємодії ШІ з іншим програмним забезпеченням. Компанії потрібне нове залізо, яке в перспективі могло б забезпечити близько 10% усіх обчислень OpenAI.

Внутрішньо питання особливо загострилося під час роботи над Codex — інструментом OpenAI для генерації коду, який компанія активно просуває. За словами джерел, частину обмежень продуктивності Codex співробітники пов’язували саме з GPU-архітектурою Nvidia.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман раніше публічно зазначав, що користувачі кодингових моделей «готові платити значно більше за швидкість», і це безпосередньо впливає на технічні вимоги до інфраструктури.

Угода Nvidia на $100 млрд зависла в повітрі

Ситуація ускладнюється тим, що паралельно затягуються переговори про інвестиції. У вересні 2025 року Nvidia заявила про намір інвестувати до $100 млрд в інфраструктуру OpenAI. Угоду очікували закрити протягом кількох тижнів, однак минуло вже кілька місяців без фінального рішення.

Причиною затримки, за словами джерел, стали як зміни у продуктовій дорожній карті OpenAI, так і її паралельні переговори з іншими виробниками чипів. При цьому CEO Nvidia Дженсен Хуанг нещодавно заявив, що сума $100 млрд ніколи не була зобов’язанням, і компанія готова інвестувати поступово.

Після публікації Reuters обидві сторони виступили з примирливими коментарями. Nvidia заявила, що клієнти й надалі обирають її рішення завдяки найкращому співвідношенню продуктивності та вартості. В OpenAI, зі свого боку, наголосили, що компанія покладається на Nvidia для більшості своїх потужностей.

Сам Альтман написав у соцмережі X, що Nvidia виробляє «найкращі ШІ-чипи у світі», а OpenAI сподівається залишатися «величезним клієнтом» компанії протягом тривалого часу.

