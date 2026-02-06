0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI шукає альтернативи чипам Nvidia

Технології&Авто
20
OpenAI незадоволена частиною новітніх чипів Nvidia
OpenAI незадоволена частиною новітніх чипів Nvidia
OpenAI незадоволена частиною новітніх чипів Nvidia і ще з минулого року активно шукає альтернативи для обчислень штучного інтелекту. Ці дані ставлять під сумнів майбутнє партнерства двох найвпливовіших компаній у сфері ШІ та накладаються на затягування потенційної інвестиційної угоди на $100 млрд.

Чому OpenAI змінює підхід до чипів

За інформацією Reuters, ключова проблема стосується inference — етапу, коли вже навчена модель ШІ генерує відповіді користувачам. Саме цей напрям дедалі більше визначає конкуренцію на ринку, тоді як Nvidia традиційно домінує у сегменті чипів для навчання великих моделей.
Джерела зазначають, що OpenAI не влаштовує швидкість роботи деяких чіпів Nvidia під час виконання конкретних завдань, зокрема у сфері програмування та взаємодії ШІ з іншим програмним забезпеченням. Компанії потрібне нове залізо, яке в перспективі могло б забезпечити близько 10% усіх обчислень OpenAI.
Читайте також
Внутрішньо питання особливо загострилося під час роботи над Codex — інструментом OpenAI для генерації коду, який компанія активно просуває. За словами джерел, частину обмежень продуктивності Codex співробітники пов’язували саме з GPU-архітектурою Nvidia.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман раніше публічно зазначав, що користувачі кодингових моделей «готові платити значно більше за швидкість», і це безпосередньо впливає на технічні вимоги до інфраструктури.

Угода Nvidia на $100 млрд зависла в повітрі

Ситуація ускладнюється тим, що паралельно затягуються переговори про інвестиції. У вересні 2025 року Nvidia заявила про намір інвестувати до $100 млрд в інфраструктуру OpenAI. Угоду очікували закрити протягом кількох тижнів, однак минуло вже кілька місяців без фінального рішення.
Причиною затримки, за словами джерел, стали як зміни у продуктовій дорожній карті OpenAI, так і її паралельні переговори з іншими виробниками чипів. При цьому CEO Nvidia Дженсен Хуанг нещодавно заявив, що сума $100 млрд ніколи не була зобов’язанням, і компанія готова інвестувати поступово.
Читайте також
Після публікації Reuters обидві сторони виступили з примирливими коментарями. Nvidia заявила, що клієнти й надалі обирають її рішення завдяки найкращому співвідношенню продуктивності та вартості. В OpenAI, зі свого боку, наголосили, що компанія покладається на Nvidia для більшості своїх потужностей.
Сам Альтман написав у соцмережі X, що Nvidia виробляє «найкращі ШІ-чипи у світі», а OpenAI сподівається залишатися «величезним клієнтом» компанії протягом тривалого часу.
За матеріалами:
double.news
NvidiaOpenAIТехнології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems