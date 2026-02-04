0 800 307 555
OpenAI запустила Codex для macOS — застосунок для роботи з кількома ШІ-агентами

Технології&Авто
Codex — це окремий застосунок для macOS, який працює як центр керування агентами зі штучним інтелектом.
Компанія OpenAI офіційно представила Codex — окремий застосунок для macOS, який працює як центр керування агентами зі штучним інтелектом.
Його створили для розробників, яким потрібно одночасно працювати з кількома завданнями та великими проєктами. Розробник ChatGPT також тимчасово розширив доступ і збільшив ліміти для користувачів.
Codex дозволяє координувати агентів, які можуть самостійно виконувати частини роботи з кодом, тестуванням або підготовкою матеріалів. Замість постійного контролю розробник зосереджується на перевірці результатів.

Що саме вміє Codex

Застосунок створений для паралельної роботи та збереження контексту між завданнями. Користувач може без плутанини перемикатися між проєктами та агентами. Основні можливості:
  • робота з кількома агентами одночасно в окремих «потоках»;
  • перегляд і коментування змін у коді;
  • відкриття змін у редакторі для ручного редагування.
Кожен агент працює з окремою копією коду, щоб уникнути конфліктів. Це дозволяє тестувати різні рішення, не ламаючи основну версію проєкту.
У Codex з’явилося поняття навичок — це заздалегідь налаштовані дії, які агент може виконувати. Вони дозволяють використовувати Codex не лише для написання коду. Навички дають змогу:
  • збирати та аналізувати інформацію;
  • створювати тексти, таблиці й документи;
  • генерувати та редагувати зображення;
  • розгортати сайти та застосунки у хмарі.
OpenAI показала приклад, коли Codex самостійно створив просту гоночну 3D-гру. Агент працював автономно, виконуючи ролі дизайнера, розробника і тестувальника.
