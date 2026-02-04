Найкращий компактний кросовер 2026 року

0 800 307 555
Технології&Авто
Компактні кросовери вже давно заслужили репутацію універсальних та практичних автомобілів, і сьогодні вони залишаються одними з найпопулярніших у світі.
Ринок пропонує широкий вибір моделей, але нещодавно експерти вирішили визначити, яка з них заслуговує на звання найкращої.
Аналітики порталу Autocar провели детальний огляд компактних SUV і дійшли висновку: лідером 2026 року став Dacia Duster, відомий в Україні як Renault Duster. За словами фахівців, автомобіль відрізняється просторим та функціональним салоном, «брутальним» зовнішнім виглядом і можливостями справжнього позашляховика. Окремо експерти відзначають привабливу ціну моделі, яка нижча за майже всіх конкурентів.
Західні експерти також відзначили інші гідні моделі. На другому місці опинився компактний електричний кросовер Skoda Elroq, а третє місце посів Nissan Qashqai.

До списку ТОП-10 найкращих компактних кросоверів 2026 року

  1. Dacia Duster
  2. Skoda Elroq
  3. Nissan Qashqai
  4. Volvo XC40
  5. Ford Puma
  6. Kia EV3
  7. Hyundai Tucson
  8. Renault 4
  9. Kia Sportage
  10. Range Rover Evoque
За матеріалами:
mmr.ua
