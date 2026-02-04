Новий Volvo EX60 вирішує головну зимову проблему електрокарів
Volvo представила EX60, єдину повністю нову модель бренду на 2026 рік, і разом з нею технологію, яка має вирішити одну з головних зимових проблем електромобілів — повільну зарядку за низьких температур.
Новий електричний кросовер, який стане наступником XC60, вийде на ринок у звичайному виконанні та несподіваній версії Cross Country, що підкреслює його орієнтацію на складніші умови експлуатації.
Шведський виробник визнає, що більшість сучасних електромобілів втрачають ефективність заряджання взимку через необхідність попереднього підігріву батареї. Зазвичай акумулятор потрібно нагріти приблизно до 25 градусів Цельсія, перш ніж він зможе приймати струм на швидкісних зарядних станціях. У реальних умовах це часто не працює, адже водії не завжди заздалегідь планують маршрут до конкретної зарядки через навігацію.
У Volvo пояснюють, що проблема посилюється спонтанними рішеннями водіїв. Якщо зарядна станція не була внесена в маршрут, система не встигає підготувати батарею, і автомобіль обмежує швидкість заряджання для захисту акумулятора. У результаті навіть на потужних зарядках процес стає повільним, що особливо дратує взимку.
Рішенням стала нова адаптивна система керування батареєю, яка дебютує саме на EX60. Замість орієнтації на фіксовану температуру автомобіль у реальному часі підлаштовує параметри заряджання залежно від фактичної температури акумулятора, його стану та умов руху. Це дозволяє починати швидку зарядку без класичного енерговитратного попереднього нагріву.
Поділитися новиною
Також за темою
Новий Volvo EX60 вирішує головну зимову проблему електрокарів
Що чекає на ринок уживаних автомобілів у 2026 році
Як ЄС посилює регулювання викидів
Які автомобілі купували українці у 2025 році (інфографіка)
MG в Україні розширює можливості придбання автомобілів: кредит і лізинг від ключових гравців фінансового ринку
Рейтинг якості електрофікованих авто від JD Power за 2025 рік