Новий Volvo EX60 вирішує головну зимову проблему електрокарів

Volvo представила EX60, єдину повністю нову модель бренду на 2026 рік, і разом з нею технологію, яка має вирішити одну з головних зимових проблем електромобілів — повільну зарядку за низьких температур.
Новий електричний кросовер, який стане наступником XC60, вийде на ринок у звичайному виконанні та несподіваній версії Cross Country, що підкреслює його орієнтацію на складніші умови експлуатації.
Шведський виробник визнає, що більшість сучасних електромобілів втрачають ефективність заряджання взимку через необхідність попереднього підігріву батареї. Зазвичай акумулятор потрібно нагріти приблизно до 25 градусів Цельсія, перш ніж він зможе приймати струм на швидкісних зарядних станціях. У реальних умовах це часто не працює, адже водії не завжди заздалегідь планують маршрут до конкретної зарядки через навігацію.
У Volvo пояснюють, що проблема посилюється спонтанними рішеннями водіїв. Якщо зарядна станція не була внесена в маршрут, система не встигає підготувати батарею, і автомобіль обмежує швидкість заряджання для захисту акумулятора. У результаті навіть на потужних зарядках процес стає повільним, що особливо дратує взимку.
Рішенням стала нова адаптивна система керування батареєю, яка дебютує саме на EX60. Замість орієнтації на фіксовану температуру автомобіль у реальному часі підлаштовує параметри заряджання залежно від фактичної температури акумулятора, його стану та умов руху. Це дозволяє починати швидку зарядку без класичного енерговитратного попереднього нагріву.
За матеріалами:
MMR
