Як ЄС посилює регулювання викидів

Європейські міста продовжують упроваджувати суворіші обмеження на старі авто, які сильніше забруднюють довкілля.
Що змінилося

Із 1 січня 2026 року країни ЄС забороняють в’їзд до зон із низьким рівнем викидів дизельним автомобілям, які не відповідають стандарту Євро-5, і бензиновим автомобілям, що не відповідають стандарту Євро-2, пише Сarvertical.
Із 1 березня 2026 за порушення цих правил стягуватимуться штрафи.
Провідні кроки в цьому напрямку серед країн Європи робить Іспанія: з 2026 року всі іспанські міста з населенням від 50 тисяч мешканців будуть зобов’язані розширити зони з низьким рівнем викидів і обмежити рух старих автомобілів.
ЄС також незабаром змінить свої норми викидів. «Із 2027 року набуде чинності стандарт Євро-7, який регулюватиме не лише викиди вихлопних газів, а й інші види забруднення, зокрема зношення гальм і шин. Він також стосуватиметься електромобілів, оскільки вони за вагою та обертальним моментом зазвичай перевищують традиційні транспортні засоби. Це, своєю чергою, спричиняє швидше зношування шин і викид більшої кількості мікропластикових частинок у навколишнє середовище. Ба більше, ця директива вимагатиме, щоб автомобілі відповідали стандартам забруднення не лише під час виробництва, але й через 10 років або після 200 000 кілометрів пробігу», — пояснює Бузеліс.

Євро-7

Перший етап директиви набуває чинності 29 листопада 2026 року, коли щойно виготовлені автомобілі матимуть проходити сертифікацію на відповідність Євро-7.
Із листопада 2027 року стандарт Євро-7 застосовуватиметься до всіх щойно зареєстрованих у ЄС автомобілів.
Раніше ми писали, що Мінрозвитку зробило крок до гармонізації українського транспортного законодавства з соціальними стандартами Європейського Союзу у сфері праці та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок України
