Україна переходить на європейські стандарти: що зміниться для водїів

Нові правила для водіїв

Мінрозвитку зробило крок до гармонізації українського транспортного законодавства з соціальними стандартами Європейського Союзу у сфері праці та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту.

Наказом № 1727 затверджено нову редакцію Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. Наказ вже зареєстрований Міністерством юстиції на офіційно опубліковано.

Що це дає

Документ впроваджує ключові норми ЄС, зокрема положення Регламенту (ЄС) № 561/2006, Директиви 2002/15/ЄС, а також рішення Спільного комітету Україна-ЄС щодо застосування стандартів смарт-тахографів (G2V2).

Що нового

1. Вимоги щодо дотримання режиму праці та відпочинку водіїв та наявності тахографів поширюються поширюються на водіїв (включно з ФОП), що виконують міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі.

Раніше це питання не було врегульовано законодавством.

Таким чином, вирішується проблема, коли окремі перевізники уникають використання тахографів, а водії не дотримуються правил праці та відпочинку під час перевезень пасажирів. У першу чергу йдеться про міжнародні перевезення на замовлення чи міжнародні перевезення таксі. Така ситуація ставить під ризик як безпеку пасажирів, так і інших учасників дорожнього руху. Тому для таких перевезень, у разі наявності більше 5 місць для пасажирів, обов’язкове дотримання згаданих вимог.

2. Щотижневий відпочинок водія має бути в належних умовах, а не в кабіні транспорту.

Нові правила впроваджують заборону проводити звичайний щотижневий відпочинок водія в кабіні транспортного засобу. Такий відпочинок має забезпечуватись в належних умовах за рахунок перевізника.

Нагадаємо, звичайний щотижневий відпочинок — це мінімальний час для повноцінного відпочинку водія, який людина повинна отримати щотижня. Такий відпочинок має тривати не менше 45 годин поспіль. Його потрібно брати кожного тижня або раз на два тижні, залежно від графіку роботи.

3. Тривалість зміни у разі нічної роботи не може перевищувати 10 годин.

У разі роботи в нічний час (з 22:00 до 06:00) тривалість зміни не може перевищувати 10 годин.

Нагадаємо, що робоча зміна включає як час керування, так і інші типи роботи, наприклад, час очікування, розвантаження чи завантаження. Звичайна робоча зміна за добу триває 13 годин, а в окремих випадках — 15 годин.

4. Обов’язкове використання смарт-тахографів для міжнародних перевезень для вантажівок, зареєстрованих після 30 червня 2026 року.

Рішенням Спільного Комітету Україна — ЄС раніше було погоджено, що всі вантажівки, що будуть вперше зареєстровані в Україні з липня 2026 року, мають бути обладнані смарт-тахографами. Відповідно, Наказ Мінрозвитку передбачає, що такі вантажівки мають використовувати смарт-тахографи G2V2 для міжнародних перевезень вантажів.

Наразі вже понад 50 центрів надають послуги з обслуговування смарт-тахографів.

5. Збільшення терміну зберігання записів про час роботи та відпочинку.

Наказ збільшує термін зберігання записів з тахографу про час роботи та відпочинку водія до 56 днів, тобто до двох місяців. Тобто водій, як і раніше, повинен мати при собі записи за поточний день, а також за попередні 56 днів.

Підприємство ж має зберігати в себе записи про останні два роки.

Що спрощується

1. Тахографи та дотримання правил відпочинку та праці не застосовуються до:

транспорту сил безпеки та оборони, екстрених та аварійних служб;

сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 кілометрів від їх місця зберігання транспортних засобів;

легкового транспорту до 7,5 тонн у радіусі до 100 кілометрів від їх місця зберігання для перевезення власного вантажу (наприклад, пекарня розвозить свої вироби до магазинів) за умови, що керування не є основною діяльністю підприємства;

навчального та малошвидкісного транспорту;

перевезень у зонах бойових дій;

перевезень для потреб Сил безпеки та оборони;

внутрішніх господарських перевезень власного вантажу тривалістю до 4 годин 30 хвилин.

Що не змінюється

1. Чіткі норми керування та відпочинку:

щоденний час керування — не більше 9 годин (до 10 годин двічі на тиждень);

не більше 56 годин керування на тиждень і 90 годин — за два тижні;

обов’язкова перерва 45 хв після 4,5 годин керування;

перерву можна розділити: 15 хв + 30 хв.

Терміни

Всі ці правила стають обов’язковими з 26 липня 2026 року.

