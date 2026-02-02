51% українців оплачують комуналку онлайн: скільки перейшли на банкінг у телефоні Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Понад 50% українців оплачують комуналку онлайн, а 12% повністю відмовився від візитів до банків.

Про це йдеться в опитуванні Viber про цифрові звички, наданому finance.ua.

Результати опитування показали, що 51% українців оплачують комуналку через застосунки.

12% — повністю перейшли на банкінг у телефоні замість візитів до відділень.

Водночас кожен пʼятий респондент (21%) робить усе офлайн.

Що перейшло в онлайн у 2025 році?

Оплата за комуналку через застосунки — 51%;

Перестав/-ла ходити у відділення банку, все роблю в телефоні — 12%;

Не ходжу на шопінг в торгові центри, замовляю в інтернеті — 6%;

Оформлюю посилки в застосунку пошти замість відділення — 4%;

Дзвінок / відеоконсультація з лікарем замість черг у поліклініці — 4%;

Замовляю доставку продуктів замість походів у супермаркет — 2%;

Нічого, все роблю офлайн — 21%.

Нагадаємо, у грудні 2025 року ринок праці в Україні продемонстрував відчутне зростання доходів працівників. Середня заробітна плата по країні сягнула 30 926 грн.

Як Як повідомляє Державна служба статистики, рівень оплати праці суттєво різниться залежно від галузі. Якщо говорити про галузі з найвищим і найнижчим показником середніх зарплат, то це ІТ та діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг, де з.п. були 74 981 грн та 17 766 грн відповідно.

