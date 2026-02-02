Третина кандидатів ігнорують вакансії без вказаної зарплати — дослідження Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси

Дедалі більше кандидатів очікують, що інформація про оплату праці буде оприлюднена ще на етапі вакансії.

Третина респондентів принципово ігнорують вакансії без вказаної зарплати. При цьому дедалі більше кандидатів очікують, що інформація про оплату праці буде оприлюднена ще на етапі вакансії.

Про ставлення кандидатів до зарплатної прозорості розповіли представники платформи robota.ua у коментарі виданню Speka.

За словами Product Manager robota.ua Дениса Пісарєва, вакансії із зазначеною зарплатою отримують більше відгуків, ніж оголошення без фінансових умов. Саме тому платформа рекомендує роботодавцям одразу вказувати розмір оплати або зарплатну вилку.

За внутрішньою статистикою robota.ua, понад 50% вакансій на платформі вже містять інформацію про зарплату.

Висвітлення зарплатних очікувань у резюме

Команда robota.ua опитала понад 11 тис. респондентів, щоб з’ясувати, як кандидати ставляться до зазначення компенсації у резюме та вакансіях.

Хто першим має назвати зарплату

Результати опитування показують:

лише 23% кандидатів вказують бажаний рівень зарплати в резюме або у відгуку на вакансію;

9% опитаних не знали, що можуть зазначати очікувану винагороду;

майже 50% кандидатів не готові називати суму першими.

Для визначення ринкового рівня оплати праці кандидати:

аналізують відкриті джерела та аналітику — 41%;

орієнтуються на власний досвід — 26%;

переглядають вакансії на сайтах пошуку роботи — 21%.

«Роботодавці стикаються з певними побоюваннями щодо публікації зарплат, насамперед страхом, що низька ЗП буде відлякувати пошукачів. Іноді трапляється така ситуація, що компанії спеціально вказують завищену винагороду, і це також може відлякувати пошукачів, бо вони починають підозрювати, що щось не так. Тому ми завжди рекомендуємо вказувати реальну ринкову зарплату, зазначати вилку, а також залишати ремарку, що готові до обговорення за потреби», — радить Пісарєв.

Серед тих, хто одразу вказує зарплатні очікування:

58% прагнуть відсіювати вакансії з нижчою оплатою;

21% хочуть отримувати релевантні рекомендації вакансій;

18% розраховують на швидший зворотний зв’язок;

11% вважають це ознакою професійного резюме.

Серед основних причин, через які пошукачі не озвучують бажаний рівень оплати до співбесіди:

45% хочуть спочатку почути пропозицію від роботодавця;

28% мають труднощі з оцінкою себе та ринку;

28% побоюються відлякати роботодавця завищеними очікуваннями або, навпаки, недооцінити себе;

10% вказують на складність розрахунку справедливого рівня зарплати.

Що означає pay transparency для ринку праці

«‎‎За нашими спостереженнями, вакансії із зазначеним рівнем оплати або хоча б зарплатною вилкою отримують значно більше релевантних відгуків. Це суттєво спрощує комунікацію на старті та економить час усіх сторін. Водночас рішення про формат публікації зарплати кожна компанія ухвалює з урахуванням власного контексту, ролі та ринку. Але очевидно, що підхід „договірна зарплата“ поступово втрачає ефективність: кандидати дедалі краще орієнтуються в ринкових рівнях і очікують більшої відкритості від роботодавців», — каже Марина Головко, керівниця відділу експертизи з управління персоналом компанії robota.ua.

За оцінками експертів, поширення стандартів pay transparency може вплинути на:

формування більш повної зарплатної статистики;

кращу орієнтацію кандидатів у ринкових рівнях оплати;

планування компенсаційної політики роботодавцями.

Сьогодні дедалі більше кандидатів чекають, щоб роботодавець назвав суму першим. Таким чином публікація зарплати у вакансії не тільки формує прозорі та справедливі умови ринку, а й безпосередньо впливає на ефективність наймання. Компанії, які відкрито говорять про оплату праці, вважаються більш надійними та справедливими. А ті бізнеси, які утримуються від відкритої політики компенсації, втрачають частину потенційних талантів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що роботодавці дедалі активніше спираються на аналітичні дані під час формування вакансій. Понад 70% компаній регулярно аналізують ситуацію на ринку праці, щоб коригувати вимоги до кандидатів і умови найму.

Семеро з десяти роботодавців під час визначення зарплат орієнтуються одразу на два показники: середній рівень оплати на ринку та пропозиції конкурентів.

