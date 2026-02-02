Де працюють українські підприємці в Польщі — дані аналітиків Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Українські підприємці найчастіше працюють у сфері послуг.

У 2025 році українці подали 33 800 заявок на реєстрацію одноосібної підприємницької діяльності (JDG) у Польщі та стали найбільшою групою серед іноземців і осіб із подвійним громадянством, які відкривали бізнес у країні.

Про це повідомив Аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

За даними Центру реєстрації та інформації про господарську діяльність Польщі (CEIDG), у 2025 році було зареєстровано 288 800 заявок на відкриття JDG.

Переважну більшість заявників становили громадяни Польщі — 245 300 заяв. Водночас кількість заявок від іноземців продовжує зростати. У 2025 році вони подали 43 500 документів, що становить 15,1% від загальної кількості та на 2 300 більше, ніж у 2024 році.

Українці — найбільша група серед іноземців

Кількість заявок від громадян України у 2025 році сягнула 33 800, що перевищує показник 2024 року, коли було зареєстровано 33 165 українських підприємців.

Серед інших іноземців, які відкривали бізнес у Польщі минулого року, були:

білоруси — 2,7 тис. JDG;

румуни — 383;

росіяни — 361;

також громадяни Німеччини, Італії та інших країн.

«Головними стимулами для іноземців розпочинати підприємницьку діяльність у Польщі є відносно низькі бар’єри для входу в бізнес, спрощені процедури реєстрації та легкість ліквідації JDG. Зростання кількості саме українських підприємців частково пояснюється також спеціальним законом, який спрощує для них легальне ведення бізнесу», — пояснюють у Gremi Personal.

У яких сферах працюють українські підприємці

Аналітичний центр зазначає, що українські підприємці найчастіше працюють у сфері послуг. Серед основних напрямів:

будівництво;

транспорт;

громадське харчування;

побутові послуги;

ІТ.

При цьому значна частина сервісних послуг орієнтована насамперед на українську громаду в Польщі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українці становлять 67% від загальної кількості іноземців, зайнятих у польській економіці. Це близько 5% усіх працюючих у Польщі. Водночас українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади.

Близько 80% українців, які проживають у Польщі, є економічно активними, мають роботу та сплачують податки й соціальні внески. Для порівняння, у Німеччині цей показник становить близько 25%, у Чехії — 48%.

За даними GUS, середня валова заробітна плата в секторі підприємств у грудні 2025 року становила 9 583,31 злотих.

