Українці в Польщі все частіше відмовляються працювати на некваліфікованих посадах Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Тесляр працює у майстерні., www.freepik.com

Українці становлять 67% від загальної кількості іноземців, зайнятих у польській економіці. Це близько 5% усіх працюючих у Польщі. Водночас українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади.

Про це повідомили в Аналітичному центрі міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

Зростання кількості застрахованих українців

За інформацією ZUS, лише у листопаді 2025 року кількість застрахованих осіб з українським громадянством у Польщі зросла майже на 7,9 тис. до 862 060 осіб.

Водночас загальна кількість іноземців, застрахованих у системі ZUS, досягла 1,295 млн осіб, що приблизно на 9,5 тис. більше, ніж місяцем раніше. У структурі загальної зайнятості в Польщі іноземні працівники становлять близько 7%.

У Gremi Personal зазначають, що саме українці забезпечили основну частину місячного приросту іноземної зайнятості та залишаються ключовою складовою міграційного ринку праці Польщі.

Рівень економічної активності українців

Близько 80% українців, які проживають у Польщі, є економічно активними, мають роботу та сплачують податки й соціальні внески. Для порівняння, у Німеччині цей показник становить близько 25%, у Чехії — 48%.

Галузі з найбільшим попитом на українських працівників

За даними Gremi Personal, більшість українських працівників зайняті у сферах логістики, послуг, переробної промисловості, будівництва та транспорту.

Аналітики зазначають, що українці насамперед заповнюють сегменти ринку праці, які менш привабливі для місцевих працівників. Попит на робочу силу в галузях HoReCa, ритейлу, логістики та переробної промисловості залишається стабільно високим, тоді як зацікавленість поляків у некваліфікованих посадах є низькою.

Водночас у Gremi Personal фіксують зміну поведінки українських працівників на польському ринку праці. Все частіше вони не погоджуються на некваліфіковані посади та обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії та можливості професійного розвитку, а не лише короткострокову зайнятість.

Аналітики вказують, що ці тенденції свідчать про поступову трансформацію українських трудових мігрантів із тимчасового ресурсу на стабільну складову польського ринку праці. Для бізнесу це означає необхідність інвестувати не лише у найм, а й у довгострокове утримання та розвиток українських фахівців.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані GUS писав , що середня валова заробітна плата в секторі підприємств у грудні 2025 року становила 9 583,31 злотих. На підвищення рівня оплати праці вплинули додаткові виплати, зокрема квартальні, річні, святкові премії та бонуси.

