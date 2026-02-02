Де найвищі та найнижчі податки в ЄС та від чого вони залежать (інфографіка) 02.02.2026, 17:00 — Особисті фінанси

Які податки в країнах ЄС

Ставки податку на доходи фізичних осіб значно різняться в різних частинах Європи, причому країни Північної Європи сплачують найвищі ставки, а країни Східної Європи — найнижчі.

Про це пише Euronews , та розглядає ключові фактори, які впливають на те, скільки податків сплачують люди.

У звіті ОЕСР «Оподаткування заробітної плати 2025» податкові ставки розподілені за кількома показниками. Euronews зосереджується на податку на прибуток як частці від валового заробітку. Це показує, яка частина зарплати йде на податок на прибуток. Внески до фонду соціального страхування не враховуються в цьому розрахунку.

Серед 27 країн, охоплених звітом, включаючи 22 члени ЄС, Велику Британію, три країни ЄАВТ та Туреччину, податок на прибуток як відсоток від валового заробітку для самотньої особи без дітей у 2024 році коливався від 6,2% у Польщі до 35,7% у Данії.

Ці цифри стосуються осіб, які заробляють 100% середньої заробітної плати у своїх країнах. Якщо людина заробляє більше або менше за середній показник, її податок на прибуток також змінюється, як ми розглянемо нижче.

Серед п’яти провідних економік Європи Італія мала найвищу ставку податку на прибуток — 20,9%. Інші країни мали показник близько 16%: Німеччина та Франція (по 16,7%), Іспанія (16%) та Велика Британія (15,5%).

Ставки податку на прибуток загалом вищі у скандинавських країнах. За винятком Швеції (16,1%), усі вони мали ставки близько 20% або вище. Подібні ставки також спостерігалися в Бельгії та Ірландії.

Окрім Польщі, ще п’ять країн мали ставки податку на прибуток 12% або нижче: Словенія, Греція, Швейцарія, Словаччина та Чехія.

Подружжя з двома годувальниками та двома дітьми

Для пар, де двоє працюють та мають двох дітей, ставки податку на прибуток коливалися від 1,6% у Словаччині до 35,7% у Данії.

Ця таблиця дозволяє легко побачити, як змінюється податок на прибуток залежно від кількості годувальників у домогосподарстві та наявності дітей, що відображає податкову політику кожної країни.

Без дітей

Зазвичай, самотні особи без дітей сплачують найвищий податок на прибуток. Немає жодної країни, де вони сплачують менше, ніж будь-який з двох типів домогосподарств з дітьми.

Однак у кількох країнах ставка податку на прибуток однакова для всіх трьох типів домогосподарств. До них належать Естонія, Фінляндія, Греція, Литва, Норвегія, Швеція, Туреччина та Велика Британія.

Прибутковий податок зростає з рівнем доходу

Щоб дослідити, як ставки податку на прибуток змінюються залежно від рівня доходу, експерти зосередилися на самотніх особах без дітей. Це порівняння включає три рівні доходу:

67% від середньої заробітної плати в кожній країні.

100% від середньої заробітної плати.

167% від середньої заробітної плати.

Серед 27 проаналізованих країн усі, крім Угорщини, демонструють прогресивну структуру оподаткування, де ставки податку на прибуток зростають зі збільшенням доходу.

Наприклад, у ЄС, до якого у звіті входять 22 держави-члени, середні ставки податку на прибуток для цих трьох рівнів доходу становили 12,1%, 17,2% та 23,1% відповідно.

Якщо порівняти тих, хто заробляє 100% середньої заробітної плати, з тими, хто заробляє 167%, то Швеція демонструє найбільше зростання податку на прибуток — стрибок на 78%, збільшившись з 16,1% до 28,7%.

Зростання також перевищило 50% у Нідерландах, Великій Британії, Польщі, Німеччині, Греції, Португалії та Австрії.

Натомість найменше зростання — нижче 10% — було зафіксовано в Естонії, Литві та Латвії, а в Угорщині воно не змінилося.

