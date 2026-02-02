Скільки коштує година роботи — порівняння України та Європи Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Година роботи в Україні коштує в рази дешевше, ніж у Європі

Вартість однієї години праці суттєво відрізняється залежно від країни, рівня економіки та кваліфікації працівника. На початку 2026 року розрив між Україною та розвиненими країнами Європи залишається значним. Із посиланням на статтю Finance.ua порівнюємо, скільки коштує година роботи в Україні та Європі.

Україна

З 1 січня 2026 року мінімальна погодинна ставка в Україні становить 52 грн (1,2 долара в еквіваленті). Водночас реальна ринкова вартість години роботи в приватному секторі значно вища:

некваліфікована праця — 80−120 грн/год.;

кваліфіковані спеціалісти — 250−600 грн/год.;

IT та топменеджмент — від 1200 грн/год.

Європейський Союз

За даними Євростату, середня вартість робочої години в країнах єврозони становить 37−39 євро/год, однак різниця між країнами залишається значною:

Люксембург і Данія — понад 50−55 євро/год.;

Польща — 15−18 євро/год., країна швидко скорочує відставання від Західної Європи;

Болгарія та Румунія — 11−13 євро/год., найнижчі показники в ЄС.

Скільки платять у різних професіях

Кваліфікація залишається головним фактором, що визначає вартість години роботи. Середня погодинна оплата «чистими» виглядає так:

Software Engineer (Middle):

Україна — 20−35 дол./год.;

Польща — 25−50 дол./год.;

Німеччина — 45−65 дол./год.

Медсестра:

Україна — 2,5−4 дол./год.;

Польща — 10−14 дол./год.;

Німеччина — 18−28 дол./год.

Кваліфікований будівельник:

Україна — 4−7 дол./год.;

Польща — 9−13 дол./год.;

Німеччина — 18−24 дол./год.

