Які автомобілі купували українці у 2025 році (інфографіка)

Технології&Авто
53
Майже чверть автомобілів, які купувалися із салонів у 2025 році, були у ціновому діапазоні від 25 до 35 тис. доларів
Український авторинок у 2025 році жив у режимі постійних змін — від блекаутів і коливань попиту до дискусій навколо пільг та цін. Щоб зрозуміти, як ці фактори вплинули на поведінку покупців і структуру ринку, маркетплейс Auto.Ria проаналізував ключові тенденції року на ринку нових і вживаних авто.

Електромобілі

Дослідження показало, що під час блекаутів та стабілізації енергосистеми частка пошуку вживаних електромобілів виросла на 5,9%, а серед нових — знизилась на 13,13%.
Попит на вживані електромобілі в період блекаутів
Попит на нові електромобілі в період блекаутів
Разом із тим, на тлі новин про скасування пільг на розмитнення електромобілів із січня 2026 року, кількість пошуків серед нових виросла на 95,48%.
Вживані автомобілі

Щодо купівельної спроможності українців — більшість українців у 2025 році (35,28%) шукали вживані авто в діапазоні 10−15 тисяч доларів.
Авто преміум-сегменту найбільше втратили у вартості (-17,1% порівняно до цін 2024 року). Електромобілі подешевшали в середньому на 5,21%, а кросовери — на 7,35%.
Які автомобілі купували українці у 2025 році (інфографіка)
Найшвидше у 2025 році продавались Daewoo Lanos (16 днів); за ним — Volkswagen Golf, Renault Kangoo та Chevrolet Aveo з показником у 17 днів.
Які автомобілі купували українці у 2025 році (інфографіка)

Нові автомобілі

Серед нових автомобілів, представлених на AUTO. RIA, найбільше зниження ціни спостерігаємо серед електромобілів (на 30,04% порівняно з січнем 2025 року). А от сегмент преміум-авто подорожчав на 9,02%. Нові автівки економ-класу втратили в ціні 15,82% з початку 2025 року.
Які автомобілі купували українці у 2025 році (інфографіка)
Щодо купівельної спроможності українців, 31,4% пошукових запитів припало на авто від 50 тис. доларів та 23% - на авто від 25 до 35 тис. доларів.
У 2025 році українці найчастіше цікавились бензиновими авто, проте з липня до вересня електромобілі значно виросли в пошуку і складали майже чверть від усіх запитів (25,28% у вересні).
Які автомобілі купували українці у 2025 році (інфографіка)
Найшвидше у 2025 році на Auto. Ria продавались такі бренди: Lexus (27 днів), Zeekr (28 днів) та Audi (33 дні).
Які автомобілі купували українці у 2025 році (інфографіка)
Що стосується конкретних моделей, то найшвидше минулого року продавались:
  • Lexus RX — 20 днів;
  • Honda e: NP2 — 20,5 дня;
  • Zeekr 001 — 22 дні;
  • Toyota RAV4 — 22 дні;
  • Zeekr 7X — 23,5 дня.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок України
