Minix випустила міні-ПК з підтримкою трьох дисплеїв

Комп’ютер можна легко сховати за монітором або телевізором.

Компанія Minix анонсувала нову ультракомпактну систему Neo Z95, яку позиціонують як повноцінний комп’ютер у кишеньковому форматі.

Про це повідомляє портал Gizmochina.

Пристрій розроблений для виконання повсякденних десктопних завдань, незважаючи на мініатюрні розміри, що дозволяють тримати гаджет однією рукою.

Габарити та апаратна платформа

Корпус Neo Z95 має розміри приблизно 88×88×43 мм. «Серцем» системи став чотириядерний процесор Intel N95 серії Alder Lake-N, здатний працювати на частоті до 3,4 ГГц.

Продуктивності цього чіпа достатньо для стабільної роботи з офісними програмами, веб-серфінгу та перегляду потокового відео, проте він не розрахований на важкі ігри або ресурсомісткі творчі завдання.

Пам’ять та інтерфейси

Міні-ПК оснащено 16 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X та твердотілим накопичувачем PCIe 3.0 SSD об’ємом 512 ГБ.

Оперативна пам’ять розпаяна на платі без можливості розширення, тоді як SSD можна замінити на більш ємний.

Попри компактний форм-фактор, виробник забезпечив пристрій значним набором портів:

три роз’єми USB 3.2 Gen 1 Type-A;

два виходи HDMI;

один роз’єм DisplayPort;

два порти Gigabit LAN;

3,5-мм аудіороз’єм.

Наявність портів HDMI та DisplayPort дозволяє організувати робоче місце з трьома дисплеями одночасно.

Особливості експлуатації

Minix Neo Z95 постачається з попередньо встановленою операційною системою Windows, що робить його готовим до роботи «з коробки».

За стабільність роботи під навантаженням відповідає система активного охолодження.

Завдяки сумісності з кріпленням VESA комп’ютер можна легко сховати за монітором або телевізором.

Офіційна вартість новинки поки не підтверджена, проте більшість рішень на базі Intel N95 належать до бюджетного цінового сегмента.

