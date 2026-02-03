0 800 307 555
Що чекає на ринок уживаних автомобілів у 2026 році

Технології&Авто
Ринкові експерти прогнозують, що 2026 року водії сильніше відчують наслідки дефіциту мікросхем і зменшення пропозиції майже нових автомобілів. Посилення контролю над забрудненням довкілля торкнеться деяких власників транспортних засобів по всій Європі, зокрема й в Україні.
Про це йдеться в дослідженні carVertical.

Ціни на автомобілі

За останні роки інфляція в більшості країн ЄС стабілізувалася, що призвело до зниження відсоткових ставок. Водночас водіям на хороші новини доведеться почекати — передбачається, що наступного року ціни на нові автомобілі залишатимуться незмінними.
«Прогнози Європейського центрального банку демонструють, що відсоткові ставки не повернуться до допандемійного рівня ще протягом досить тривалого часу. Це означає, що нові автомобілі залишатимуться менш доступними, ніж кілька років тому» — пояснює Бузеліс.

Дефіцит майже нових автомобілів на ринку

Через глобальну пандемію, закриття заводів і дефіцит мікросхем упродовж 2020−2023 років світове виробництво автомобілів зменшилося. Протягом кількох останніх років на вторинному ринку дедалі більше відчувається дефіцит кількарічних автомобілів, завдяки чому ціни на вживані авто тримаються на відносно високому рівні.
«Наразі вартість автомобілів віком від 3 до 6 років знижується набагато повільніше, ніж раніше. Ринок уживаних автомобілів тримає високі ціни, і для їхнього зниження найближчим часом немає жодних підстав» — каже Бузеліс.

Пропозиція

Пропозиція вживаних електромобілів на вторинному ринку щороку зростає, і в 2026 цей процес лише прискориться.
Багато електромобілів кількарічного віку досягнуть кінця свого лізингового терміну й з’являться на сайтах оголошень. Велика пропозиція вживаних електромобілів очікувано спричинить їхнє здешевлення.
На їхню доступність також впливає збільшення кількості електромобілів китайського виробництва. Однак про попит на них судити ще зарано, оскільки китайські електрокари знецінюються швидше, ніж моделі від відомих європейських виробників. Що швидше китайські електромобілі втрачатимуть свою вартість, то з більшою імовірністю покупці обиратимуть інші бренди.
Раніше Мінрозвитку зробило крок до гармонізації українського транспортного законодавства з соціальними стандартами Європейського Союзу у сфері праці та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту.
Документ впроваджує ключові норми ЄС, зокрема положення Регламенту (ЄС) № 561/2006, Директиви 2002/15/ЄС, а також рішення Спільного комітету Україна-ЄС щодо застосування стандартів смарт-тахографів (G2V2).
Тетяна Берегова
