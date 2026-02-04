0 800 307 555
Німеччина інвестує мільярди у військово-космічні технології: супутники та лазерні системи

Технології&Авто
26
Німеччина розглядає нові масштабні інвестиції у військово-космічну сферу, зосереджені на створенні супутників-розвідників, космічних літаків і лазерних систем оборонного призначення.
Про це повідомляє Reuters.
Наразі Берлін спрямовує близько 35 млрд євро на розвиток військово-космічного напрямку, реагуючи на зростання загроз із боку росії та Китаю у космічному просторі.
Протягом найближчих років Німеччина планує створити зашифроване військове супутникове «сузір'я» із понад 100 апаратів під назвою SATCOM Stage 4, повідомив командувач Космічних сил бундесверу Міхаель Траут.
За його словами, система працюватиме за моделлю Агентства з розвитку космосу США, яке розгортає супутники на низькій навколоземній орбіті для зв’язку та відстеження ракет.
Траут наголосив, що посилення космічної складової оборони стало одним із ключових пріоритетів після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він підкреслив на необхідності інвестувати не лише в захищений зв’язок, а й у можливості протидії ворожим космічним системам.
«Нам потрібно покращити нашу позицію стримування в космосі, оскільки космос став операційною або навіть військовою сферою, і ми чудово усвідомлюємо, що наші системи, наші космічні можливості потребують захисту та оборони», — заявив Траут.
За даними командувача, фінансування буде спрямоване на розвідувальні супутники, сенсорні системи, а також технології для зриву роботи космічних апаратів противника — зокрема лазерні системи та обладнання, здатне впливати на наземну інфраструктуру.
Водночас Німеччина не планує розміщувати на орбіті руйнівну зброю для фізичного знищення супутників. Замість цього акцент буде зроблено на глушінні сигналів, кібер- та лазерній протидії.
Також Берлін має намір надати пріоритет німецьким і європейським виробникам у реалізації цієї програми, що може посилити європейський оборонно-космічний сектор.
За матеріалами:
ua.news
