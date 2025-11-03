0 800 307 555
укр
«Дочка» Baykar запустила в космос другий супутник власної розробки

Технології&Авто
16
Компанія Fergani Space Technologies, заснована головою та технічним директором Baykar Сельчуком Байрактаром, 2 листопада запустила в космос з мису Канаверал (США) супутник FGN-100-d2 власного проєкту та виробництва.
Про це повідомила компанія Baykar.
«Компанія Fergani Space Technologies, заснована головою Baykar та технічним директором Сельчуком Байрактаром, запустила в космос свій супутник FGN-100-d2, розроблений за рахунок національних інженерних можливостей, з бази SLC-40 на мисі Канаверал о 08:09 за турецьким часом (07:09 за київським — ред.) 2 листопада 2025 року», — повідомили в компанії Baykar.
«Дочка» Baykar запустила в космос другий супутник власної розробки
Зазначається, що цей успішний запуск був другим етапом програми Positioning Constellation Satellite Project (Проєкт супутникового угруповання для позиціонування. — Ред.).
«Приблизно через 74 хвилини після запуску, о 09:23 за турецьким часом, супутник відокремився від ракети-носія та успішно досяг цільової орбіти. Після цього він передав свої перші телеметричні дані, офіційно розпочавши свою місію», — зазначили в компанії Baykar.
Супутник FGN-100-d2, вагою 104 кілограми, є найбільшим приватним супутником в Туреччині, який був виведений у космос у межах місії SpaceX Bandwagon-4.
За матеріалами:
Укрінформ
