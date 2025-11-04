У Volkswagen з’явиться електроседан Сьогодні 04:26 — Технології&Авто

Компанія Volkswagen готує новий електричний седан, створений разом із китайським виробником Xpeng. Це буде одна з перших моделей у межах спільної платформи, яка ляже в основу як електрокарів, так і гібридів нового покоління, пише carscoops.com.

Модель базується на Xpeng P7, але отримає власний дизайн у стилі Volkswagen. У Китаї авто вже помітили під камуфляжем, а дизайнер Sugar Design створив рендери, які показують спортивний та витончений силует новинки.

На передній частині — розділені LED-фари, підсвічений логотип VW і велика чорна решітка. Профіль вирізняється гладкою лінією даху та виразними задніми арками, а ззаду — тонкі діодні ліхтарі та невеликий дифузор. За стилем новий седан виглядає динамічніше, ніж більшість сучасних моделей бренду.

За попередніми даними, авто може мати задній або повний привід. Якщо воно повторить характеристики Xpeng P7, потужність становитиме від 362 до 586 к.с., а запас ходу — до 820 км.

Volkswagen планує випустити понад 30 нових моделей у Китаї, серед яких 20 — електрифіковані. Спільна архітектура з Xpeng дозволить скоротити час розробки та швидше реагувати на зміни ринку.

