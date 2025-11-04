0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Volkswagen з’явиться електроседан

Технології&Авто
7
У Volkswagen з’явиться електроседан
У Volkswagen з’явиться електроседан
Компанія Volkswagen готує новий електричний седан, створений разом із китайським виробником Xpeng. Це буде одна з перших моделей у межах спільної платформи, яка ляже в основу як електрокарів, так і гібридів нового покоління, пише carscoops.com.
Модель базується на Xpeng P7, але отримає власний дизайн у стилі Volkswagen. У Китаї авто вже помітили під камуфляжем, а дизайнер Sugar Design створив рендери, які показують спортивний та витончений силует новинки.
На передній частині — розділені LED-фари, підсвічений логотип VW і велика чорна решітка. Профіль вирізняється гладкою лінією даху та виразними задніми арками, а ззаду — тонкі діодні ліхтарі та невеликий дифузор. За стилем новий седан виглядає динамічніше, ніж більшість сучасних моделей бренду.
За попередніми даними, авто може мати задній або повний привід. Якщо воно повторить характеристики Xpeng P7, потужність становитиме від 362 до 586 к.с., а запас ходу — до 820 км.
Volkswagen планує випустити понад 30 нових моделей у Китаї, серед яких 20 — електрифіковані. Спільна архітектура з Xpeng дозволить скоротити час розробки та швидше реагувати на зміни ринку.
За матеріалами:
Ampercar
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems