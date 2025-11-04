Золотий смартфон Трампа виявився черговою марною обіцянкою Сьогодні 03:22 — Технології&Авто

Смартфон T1 / Trump Mobile

Минув ще один місяць, а смартфон Trump Mobile T1, який позиціонується як «створений з американськими цінностями», досі не з’явився у продажу. Хоча компанія Дональда Трампа анонсувала пристрій ще в червні, а старт продажів обіцяли за пару місяців, його вихід і досі постійно відкладають.

Початково T1 Phone 8002 (Gold Edition) мав вийти в серпні, про що повідомлялося у пресрелізі Trump Organization, тоді як офіційний сайт Trump Mobile вказував вересень. Пізніше неназваний представник компанії заявив виданню USA Today, що реліз переноситься на жовтень. Тепер жовтень закінчився, але смартфона немає. Що цікаво, офіційні акаунти Trump Mobile не оновлювались із 28 серпня — саме тоді, коли бренд видалив сумнозвісний твіт із невдало відредагованим зображенням Samsung Galaxy S25 Ultra, яке намагалися видати за «Трампофон».

Під брендом Trump Mobile планується випуск T1 Phone — середньобюджетного Android-смартфона з корпусом «золотого» кольору. Його супроводжує передплата на мобільний тарифний план Trump Mobile вартістю $47,45 на місяць.

Спочатку повідомлялось, що екран матиме діагональ 6,78 дюйма, однак пізніше характеристики змінили — тепер обіцяють 6,25 дюйма. Також зникла дивна згадка про «5000 мА·год довговічну камеру», яка, очевидно, була помилкою в описі, де замість «батарея» написали «камера».

Цікаво, що раніше Trump Mobile наголошувала, ніби смартфон «виготовлений у США», але ця фраза згодом зникла з сайту. Тепер виробник обережніше формулює походження: «за кожним пристроєм стоять американські руки» і «створений з урахуванням американських цінностей». Це може означати, що телефон фактично виробляють за кордоном — найімовірніше, у Китаї або на іншому азійському ринку, де зазвичай виготовляють смартфони цієї цінової категорії.

На момент публікації компанія не прокоментувала, чому виробництво затримується та коли саме пристрій стане доступним. На сайті Trump Mobile наразі вказано лише туманне «пізніше цього року», що залишає ще два місяці для виконання обіцянки. Ціна смартфона залишається незмінною — $499, а покупці, які ще влітку внесли $100 депозиту, досі не отримали жодного пристрою.

Trump Mobile обіцяє смартфон, який мав би уособлювати американський дух, але наразі він радше уособлює нескінченні затримки та мовчання бренду. Якщо T1 Phone таки з’явиться до кінця року, це стане маленьким дивом. А поки що — маємо черговий приклад того, як гучні політичні бренди намагаються зайти на техноринок без реального продукту в руках.

