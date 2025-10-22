Тарифи Трампа спричинили $35 млрд збитків глобальним компаніям Сьогодні 06:15 — Світ

Тарифи Трампа спричинили $35 млрд збитків глобальним компаніям

Світові корпорації повідомили про понад $35 мільярдів доларів збитків, спричинених американськими митами.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас багато компаній зменшують попередні прогнози, оскільки нові торговельні угоди з ЄС і Японією частково знизили вплив тарифів адміністрації Дональда Трампа.

Найвищі тарифи за десятиліття

Нинішні мита стали найвищими у США з 1930-х років. Президент Трамп продовжує погрожувати новими обмеженнями, але укладені домовленості дозволили бізнесу краще оцінювати ризики.

Загальний фінансовий удар оцінюється у $21−23 млрд на 2025 рік і близько $15 млрд на 2026-й. Найбільший внесок у цю суму зробила Toyota, яка прогнозує втрати у $9,5 млрд.

Після нових угод з ЄС французькі виробники алкогольних напоїв Rémy Cointreau та Pernod Ricard, а також Sony скоригували свої оцінки збитків у менший бік.

Водночас Nike підвищила прогноз впливу мит до $1,5 млрд, а H&M попередила, що тарифи тиснуть на прибутковість і змушують підвищувати ціни.

Автовиробники постраждали найбільше

Найбільше від мит постраждали автоконцерни — Ford, Stellantis, Volkswagen і Toyota. Вони разом повідомили про мільярдні витрати.

Однак галузь демонструє обережний оптимізм: Трамп заявив про плани зменшити або скасувати тарифи для виробництва в США, що може суттєво полегшити становище компаній.

CEO Stellantis Антоніо Філоса назвав мита «ще однією змінною у бізнес-формулі» та анонсував $13 млрд інвестицій у виробництво в США протягом чотирьох років.

Невизначеність на світових ринках триває

Попри часткову стабілізацію, світові ринки залишаються напруженими. Трамп нещодавно згадав можливість нових 100% тарифів проти Китаю, хоча пізніше визнав, що такі обмеження можуть бути «неспроможними».

За словами заступника генсека Міжнародної торговельної палати Ендрю Вілсона, «світова торгівля увійшла у фазу складності, де навіть стабільність — тимчасова».

