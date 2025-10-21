0 800 307 555
укр
США запроваджують новий збір для іммігрантів: кого він стосується

Світ
Міністерство внутрішньої безпеки США та Служба громадянства й імміграції (USCIS) запроваджує новий обов’язковий збір для осіб, які отримують або продовжують гуманітарний дозвіл на перебування у країні (так званий parole).
Відповідно до повідомлення Федерального реєстру, розмір збору становитиме 1000 доларів США. Надалі його можуть щорічно коригувати з урахуванням інфляції.
У Департаменті внутрішньої безпеки пояснюють, що новий збір має на меті «підвищити підзвітність» і зменшити ризики шахрайства під час надання гуманітарних дозволів.

Кого це стосується

Платити доведеться людям, які отримують дозвіл на тимчасове перебування у США без повноцінної візи чи грін-карти — зазвичай у межах гуманітарних програм, евакуацій або тимчасового захисту. Parole дозволяє в’їхати до США або залишитися там на певний час, поки розглядається інший імміграційний статус.
Під цю категорію підпадають і українці, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U). Тож для продовження чи отримання дозволу на перебування тепер потрібно буде сплатити цей збір.

Коли почне діяти

З 16 жовтня 2025 року USCIS вимагає сплати збору перед схваленням запиту на умовно-дострокове звільнення (parole або повторне re-parole).
Читайте також
Оплату потрібно буде здійснити після отримання підтвердження про можливість надання дозволу, згідно з інструкціями, які надішле служба. Без цього рішення не буде ухвалене.

Хто звільняється від сплати

Перелік винятків ще опрацьовують — його буде опубліковано у Федеральному реєстрі пізніше. Імовірно, до нього можуть увійти окремі гуманітарні категорії, включно з українцями, які вимушено залишили свої домівки через війну.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
