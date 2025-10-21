0 800 307 555
Де найкраще святкувати Різдво: названо країну в Європі

Світ
23
Люксембург — одне з небагатьох європейських різдвяних ярмарків, де працюють після Різдва.
Люксембург, можливо, одна з найменших країн Європи, але тут безліч цікавих місць, особливо напередодні Різдва.
У туристичному блозі Together In Transit зазначається, що місто, вкрите снігом, являє собою «прекрасну зимову казку», а кіоски з пивом зігріють вас від свіжого грудневого повітря, пише Express.
Гостинне та доступне місце є першою у світі країною, яка пропонує повністю безкоштовний громадський транспорт по всій країні.
Святкові ринки Люксембургу пропонують усе, що ви очікуєте, включаючи атракціони, ковзанки та кіоски з їжею та напоями.
Столиця перетворюється на щорічний фестиваль Зимових вогнів, головні ринки якого триватимуть з 21 листопада 2025 року до 1 січня 2026 року.
Головні визначні пам’ятки розташовані на ключових площах: Летцебюргерський хрещетмарт знаходиться на традиційній площі Плас д’Арм, а Вантермарт на площі Конституції є домівкою для вражаючого 32-метрового колеса огляду, з якого відкривається запаморочливий панорамний вид на все освітлене місто.
Відвідувачі можуть насолодитися традиційними місцевими делікатесами, такими як Громперекіхельхер (картопляні млинці) та Глюхвейн (глінтвейн) на всіх основних ринках, включаючи площу Паризької площі.
Місто може похвалитися численними історичними пам’ятками, які варто дослідити, серед яких головною визначною пам’яткою є замок Віанден, визнаний однією з найвражаючих укріплених фортець Європи.
Розшований у північному регіоні країни замок отримав захоплені відгуки відвідувачів і посідає перше місце серед 15 найкращих місць для відпочинку у Віандені.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
