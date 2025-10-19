ТОП-20 найщасливіших міст світу
Найщасливішим містом світу в 2025 році є Абу-Дабі. Столиця Еміратів отримала найвищі оцінки — понад 90% - за всіма показниками.
Про це свідчить опитування Time Out, участь у якому взяли 18 тисяч мешканців різних міст. Їх питали про культуру, нічне життя, їжу, зручність для пішоходів, доступність та якість життя, а також — про саме щастя.
Показник щастя базувався на відсотку позитивних відповідей на п’ять тверджень:
- моє місто робить мене щасливим;
- я почуваюся щасливішим у своєму місті, ніж в інших місцях, де я бував або жив;
- люди в моєму місті здаються щасливими;
- я знаходжу радість у повсякденних враженнях, які пропонує моє місто;
- відчуття щастя в моєму місті останнім часом значно зросло.
Де живуть найщасливіші люди
На другому місці опинився Медельїн, Колумбія. Його місцеві жителі найчастіше заявляли, що знаходять радість у повсякденному житті (97% погодилися з цим твердженням).
За словами місцевих жителів, це найзеленіше місто у світі, а також воно посіло третє місце у цьогорічному рейтингу найкращих міст для гурманів.
Кейптаун, що у Південній Африці, посів третє місце. Це місто може похвалитися пляжами, захоплюючим мистецтвом і культурою. Його гастрономічна сцена також доволі різноманітна.
ТОП-20 найщасливіших міст світу в 2025 році:
- Абу-Дабі, ОАЕ
- Медельїн, Колумбія
- Кейптаун, Південна Африка
- Мехіко, Мексика
- Мумбаї, Індія
- Пекін, Китай
- Шанхай, Китай
- Чикаго, США
- Севілья, Іспанія
- Мельбурн, Австралія
- Брайтон, Велика Британія
- Порту, Португалія
- Сідней, Австралія
- Чіангмай, Таїланд
- Марракеш, Марокко
- Дубай, ОАЕ
- Ханой, В’єтнам
- Джакарта, Індонезія
- Валенсія, Іспанія
- Глазго, Велика Британія.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-20 найщасливіших міст світу
У Парижі пограбували музей Лувр: викрадено коштовності Наполеона
ТОП-5 бюджетних місць для подорожей міленіалів
Кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС зростає: де найбільше біженців
Яку країну назвали найкращою для цифрових кочівників у 2025 році
Пенсійні накопичення у смартфоні: у яких країнах це вже працює