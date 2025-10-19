ТОП-20 найщасливіших міст світу Сьогодні 21:10 — Світ

ТОП-20 найщасливіших міст світу

Найщасливішим містом світу в 2025 році є Абу-Дабі. Столиця Еміратів отримала найвищі оцінки — понад 90% - за всіма показниками.

Про це свідчить опитування Time Out, участь у якому взяли 18 тисяч мешканців різних міст. Їх питали про культуру, нічне життя, їжу, зручність для пішоходів, доступність та якість життя, а також — про саме щастя.

Показник щастя базувався на відсотку позитивних відповідей на п’ять тверджень:

моє місто робить мене щасливим;

я почуваюся щасливішим у своєму місті, ніж в інших місцях, де я бував або жив;

люди в моєму місті здаються щасливими;

я знаходжу радість у повсякденних враженнях, які пропонує моє місто;

відчуття щастя в моєму місті останнім часом значно зросло.

Де живуть найщасливіші люди

На другому місці опинився Медельїн, Колумбія. Його місцеві жителі найчастіше заявляли, що знаходять радість у повсякденному житті (97% погодилися з цим твердженням).

За словами місцевих жителів, це найзеленіше місто у світі, а також воно посіло третє місце у цьогорічному рейтингу найкращих міст для гурманів.

Кейптаун, що у Південній Африці, посів третє місце. Це місто може похвалитися пляжами, захоплюючим мистецтвом і культурою. Його гастрономічна сцена також доволі різноманітна.

ТОП-20 найщасливіших міст світу в 2025 році:

Абу-Дабі, ОАЕ Медельїн, Колумбія Кейптаун, Південна Африка Мехіко, Мексика Мумбаї, Індія Пекін, Китай Шанхай, Китай Чикаго, США Севілья, Іспанія Мельбурн, Австралія Брайтон, Велика Британія Порту, Португалія Сідней, Австралія Чіангмай, Таїланд Марракеш, Марокко Дубай, ОАЕ Ханой, В’єтнам Джакарта, Індонезія Валенсія, Іспанія Глазго, Велика Британія.

УНІАН За матеріалами:

