0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-20 найщасливіших міст світу

Світ
61
ТОП-20 найщасливіших міст світу
ТОП-20 найщасливіших міст світу
Найщасливішим містом світу в 2025 році є Абу-Дабі. Столиця Еміратів отримала найвищі оцінки — понад 90% - за всіма показниками.
Про це свідчить опитування Time Out, участь у якому взяли 18 тисяч мешканців різних міст. Їх питали про культуру, нічне життя, їжу, зручність для пішоходів, доступність та якість життя, а також — про саме щастя.
Показник щастя базувався на відсотку позитивних відповідей на п’ять тверджень:
  • моє місто робить мене щасливим;
  • я почуваюся щасливішим у своєму місті, ніж в інших місцях, де я бував або жив;
  • люди в моєму місті здаються щасливими;
  • я знаходжу радість у повсякденних враженнях, які пропонує моє місто;
  • відчуття щастя в моєму місті останнім часом значно зросло.

Де живуть найщасливіші люди

На другому місці опинився Медельїн, Колумбія. Його місцеві жителі найчастіше заявляли, що знаходять радість у повсякденному житті (97% погодилися з цим твердженням).
За словами місцевих жителів, це найзеленіше місто у світі, а також воно посіло третє місце у цьогорічному рейтингу найкращих міст для гурманів.
Кейптаун, що у Південній Африці, посів третє місце. Це місто може похвалитися пляжами, захоплюючим мистецтвом і культурою. Його гастрономічна сцена також доволі різноманітна.

ТОП-20 найщасливіших міст світу в 2025 році:

  1. Абу-Дабі, ОАЕ
  2. Медельїн, Колумбія
  3. Кейптаун, Південна Африка
  4. Мехіко, Мексика
  5. Мумбаї, Індія
  6. Пекін, Китай
  7. Шанхай, Китай
  8. Чикаго, США
  9. Севілья, Іспанія
  10. Мельбурн, Австралія
  11. Брайтон, Велика Британія
  12. Порту, Португалія
  13. Сідней, Австралія
  14. Чіангмай, Таїланд
  15. Марракеш, Марокко
  16. Дубай, ОАЕ
  17. Ханой, В’єтнам
  18. Джакарта, Індонезія
  19. Валенсія, Іспанія
  20. Глазго, Велика Британія.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems