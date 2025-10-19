У Парижі пограбували музей Лувр: викрадено коштовності Наполеона Сьогодні 14:05 — Світ

У Парижі пограбували музей Лувр: викрадено коштовності Наполеона

Сьогодні в Парижі пограбували Лувр. Це сталося під час відкриття музею. Наразі він повністю закритий для відвідувань.

Про це заявила міністерка культури Франції Рашида Даті.

«Я перебуваю на місці разом із музеєм та поліцейськими нарядами. Триває розслідування», — додала вона.

Що викрали грабіжники з Лувру

Повідомляється, що злодії розбили вікна в музеї і викрали коштовності Наполеона і його дружини: намисто, брошку, тіару та інші прикраси.

Зазначається, що знаменитий діамант «Регент», найбільший у колекції, вагою понад 140 каратів, не був викрадений.

Як повідомляє Le Parisien, злочинці, які отримали доступ до будівлі на набережній Сени, де ведуться ремонтні роботи, «використали вантажний ліфт, щоб дістатися прямо до потрібного приміщення в галереї Аполлона».

Після чого, розбивши вікна, двоє чоловіків, під наглядом спільника, імовірно викрали дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці.

На сайті музею наразі уточнено, що сьогодні музей буде закритим «з виняткових причин». Додаткових подробиць у Луврі не уточнили.

