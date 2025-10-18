ТОП-5 бюджетних місць для подорожей міленіалів
В умовах зростання цін на оренду та побутові витрати, міленіали шукають варіанти осіннього відпочинку, які поєднують яскраві враження з доступністю.
Експерти назвали п’ять напрямків, де можна насолодитися сезоном без зайвих витрат, пише Gobankingrates.
Район Великих Озер (Мічиган і Вісконсин)
Доступна альтернатива дорогим осіннім пейзажам Нової Англії.
Для кого: Любителі крафтового пива, піших походів та мальовничих автоподорожей.
Ціна: Готелі від $61 за ніч.
Будапешт, Угорщина
Визнаний найкращим бюджетним варіантом для осінньої Європи. Місто пропонує культуру, нічне життя та термальні лазні.
Для кого: Поціновувачі культури та відпочинку.
Особливості: Недороге проживання та харчування (порівняно із Західною Європою); знамениті руїн-паби.
Коста-дель-Соль, Іспанія (наприклад, Естепона)
Середземноморський відпочинок без натовпів і високих цін. Температура залишається теплою до листопада.
Для кого: Ті, хто прагне узбережжя, затишної кухні та бутик-готелів за зниженими цінами.
Ціна: Готелі знижують ціни на 30−40% після літа; бутик-готелі від $65 за ніч.
Нью-Йорк під час Марафонського Вікенду
Хоча місто дороге, початок листопада приносить унікальну гостинну атмосферу.
Для кого: Міленіали, які хочуть побачити Нью-Йорк у його найбільш привітному та енергійному стані.
Економія: Туристичні партнери пропонують економію в середньому від $90 за ніч. Доступніше житло можна знайти у віддалених районах.
Марракеш, Марокко
Місто поєднує історичну медіну та сучасні лаунжі на дахах.
Для кого: Шукачі поєднання старого та нового світу, яскравих ринків та східної культури.
Ціна: Вартість перельотів часто становить менше $500 (туди й назад із великих хабів), а традиційні гостьові будинки (ріади) коштують від $45−55 за ніч.
Ці напрямки пропонують сезонні знижки на авіаперельоти та проживання, дозволяючи міленіалам отримати максимум вражень без великих фінансових витрат.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-5 бюджетних місць для подорожей міленіалів
Кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС зростає: де найбільше біженців
Яку країну назвали найкращою для цифрових кочівників у 2025 році
Пенсійні накопичення у смартфоні: у яких країнах це вже працює
ТОП-5 найнебезпечніших країн у Європі: куди бажано не їхати — рейтинг
ЄС планує впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку