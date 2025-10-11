ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені (фото) Сьогодні 18:19 — Світ

ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені (фото)

Осінь — чудовий час для подорожей, адже спека вже не докучає, а натовпи туристів зменшилися. До того ж, саме зараз можна обрати недорогі європейські напрямки, які ідеально підійдуть для сімейного відпочинку.

Експертка з сімейних подорожей та засновниця блогу The Travel Mum Джен Карр поділилася з виданням Express найкращими варіантами бюджетних напрямків для родинних поїздок.

Порту, Португалія

Це компактне та затишне місто підійде для короткої мандрівки. За словами експертки, Порту спокійніше за столицю країни, Лісабон, а ціни — значно нижчі.

Авіаквитки восени з багатьох європейських міст коштують менше 100 фунтів в обидва кінці, що робить його чудовим вибором для бюджетних родинних поїздок.

Будапешт, Угорщина

Сімʼям з дітьми Джен Карр радить відвідати острів Маргарет — великий парк в центрі Будапешта, розташований на річці Дунай між історичними частинами міста Буда та Пешт.

Тут є дитячі майданчики, педальні візки та невеликий зоопарк. Крім того, можна покататися на фунікулері та насолодитися краєвидами міста.

Туристам варто придбати Budapest Card, яка забезпечує необмежене користування громадським транспортом, річковий круїз і безкоштовний доступ до численних визначних пам’яток.

Краків, Польща

Місто приваблює туристів поєднанням історії, шарму та доступної ціни в одному місці. Тут є ціла низка розваг для дітей, а ціни на готелі та ресторани набагато нижчі, ніж у багатьох європейських містах.

Головна порада Джен — відвідати молочні бари (bar mleczny), де подають смачні польські ласощі всього за кілька євро.

Копенгаген, Данія

Хоча місто вважають дорогим, осінній відпочинок у Копенгагені може обійтися дешевше.

За словами експертки, сім’ї можуть заощадити, відвідуючи фуд-холи з демократичними цінами.

Вона також радить придбати Copenhagen Card, що відкриває доступ до понад 80 пам’яток, безкоштовного проїзду, а також дозволяє додавати дітей безкоштовно.

Прага, Чехія

Місто з казковою архітектурою, яке завжди зачаровує туристів. У Празі ви можете прогулятися пішки через Карлів міст, насолоджуючись виступами вуличних артистів, або вирушити у річковий круїз, що особливо подобається дітям.

Головна порада — уникати таксі, адже поїзди та трамваї у Празі дешевші й надійніші.

