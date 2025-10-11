0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені (фото)

Світ
49
ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені (фото)
ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені (фото)
Осінь — чудовий час для подорожей, адже спека вже не докучає, а натовпи туристів зменшилися. До того ж, саме зараз можна обрати недорогі європейські напрямки, які ідеально підійдуть для сімейного відпочинку.
Експертка з сімейних подорожей та засновниця блогу The Travel Mum Джен Карр поділилася з виданням Express найкращими варіантами бюджетних напрямків для родинних поїздок.

Порту, Португалія

Це компактне та затишне місто підійде для короткої мандрівки. За словами експертки, Порту спокійніше за столицю країни, Лісабон, а ціни — значно нижчі.
ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені (фото)
Авіаквитки восени з багатьох європейських міст коштують менше 100 фунтів в обидва кінці, що робить його чудовим вибором для бюджетних родинних поїздок.

Будапешт, Угорщина

Сімʼям з дітьми Джен Карр радить відвідати острів Маргарет — великий парк в центрі Будапешта, розташований на річці Дунай між історичними частинами міста Буда та Пешт.
ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені (фото)
Тут є дитячі майданчики, педальні візки та невеликий зоопарк. Крім того, можна покататися на фунікулері та насолодитися краєвидами міста.
Туристам варто придбати Budapest Card, яка забезпечує необмежене користування громадським транспортом, річковий круїз і безкоштовний доступ до численних визначних пам’яток.

Краків, Польща

Місто приваблює туристів поєднанням історії, шарму та доступної ціни в одному місці. Тут є ціла низка розваг для дітей, а ціни на готелі та ресторани набагато нижчі, ніж у багатьох європейських містах.
ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені (фото)
Головна порада Джен — відвідати молочні бари (bar mleczny), де подають смачні польські ласощі всього за кілька євро.

Копенгаген, Данія

Хоча місто вважають дорогим, осінній відпочинок у Копенгагені може обійтися дешевше.
За словами експертки, сім’ї можуть заощадити, відвідуючи фуд-холи з демократичними цінами.
ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені (фото)
Вона також радить придбати Copenhagen Card, що відкриває доступ до понад 80 пам’яток, безкоштовного проїзду, а також дозволяє додавати дітей безкоштовно.

Прага, Чехія

Місто з казковою архітектурою, яке завжди зачаровує туристів. У Празі ви можете прогулятися пішки через Карлів міст, насолоджуючись виступами вуличних артистів, або вирушити у річковий круїз, що особливо подобається дітям.
ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені (фото)
Головна порада — уникати таксі, адже поїзди та трамваї у Празі дешевші й надійніші.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems