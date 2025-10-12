0 800 307 555
У США підтримають криптовиплатами молодь з низьким доходом

Світ
16
У США запустили програму допомоги молодим жителям Нью-Йорка з низьким доходом, яка передбачає виплату 12 тисяч доларів у криптовалюті протягом п’яти місяців.
Про це повідомляє Bloomberg CityLab.

Мета програми

Це перша програма прямої допомоги у Сполучених Штатах, яка платить криптовалюту.
Програму фінансує криптоплатформа Coinbase, а адмініструє неприбуткова організація GiveDirectly.
Виплати здійснюють у валюті USDC. Програма не вимагає жодних зобов’язань від отримувачів — ті вільна розпоряджатися коштами, як забажають.
Метою є «надання фінансової підтримки та криптоосвіти для молодих ньюйоркців і демонстрації того, як платежі на основі блокчейну можуть мати позитивний вплив».
Наразі у програмі беруть участь 160 ньюйоркців віком від 18 до 30 років.
Coinbase входить до мережі технологічних компаній, які жертвують криптовалюту в надії просунути своє бачення цифрової економіки.
А загалом — це частина підходу, згідно з яким прямі грошові виплати, які дозволяють отримувачам допомоги самим розпоряджатися коштами, розуміючи власні потреби, є ефективнішими за надання визначених речей і послуг.
Пілотний проєкт GiveDirectly і Coinbase перераховує учасникам велику одноразову виплату у розмірі 8 тисяч доларів і далі менші транші по 800 доларів. Ідея в тому, що одноразова виплата великої суми має полегшити початкові інвестиції в освіту чи житло.
Некомерційна організація застосувала подібний підхід під час експерименту в Кенії 2018 року.
Люди, які отримали велику суму готівки авансом, мали більше шансів розпочати бізнес і повідомляли про більше зростання доходів, ніж люди, які отримували таку ж суму, але частинами протягом двох років.
Нью-йоркська програма складніша тим, що видає суму в криптовалюті. Зокрема тому, що цінність криптовалюти коливається.
Та хоча цифрові валюти, такі як BTC, відомі своєю волатильністю, USDC обіцяє більшу стабільність, оскільки він прив’язаний до вартості долара та забезпечений готівкою або її еквівалентами, такими як казначейські облігації.
Раніше Finance.ua розповідав, які цифрові валюти найпопулярніші серед українців і як їх використовують.

Крипта в Україні: від заощаджень до міжнародних переказів

За матеріалами:
Хмарочос
