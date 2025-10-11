Ділова активність російського бізнесу різко впала до мінімуму з жовтня 2022 року Сьогодні 22:12 — Світ

У вересні ділова активність російського бізнесу різко впала. Індекс PMI, який відображає стан промисловості та сфери послуг, скоротився до 46,6 пункта — мінімуму з жовтня 2022 року.

Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це означає фактичний спад економічної активності: у промисловості він триває вже четвертий місяць поспіль, а у сфері послуг зафіксовано найгірший результат з грудня 2022 року.

«Через подорожчання кредитів, підвищення податків та західні санкції проти рф компанії стикаються з різким зростанням витрат. Водночас перекласти ці витрати на кінцевого споживача стає дедалі складніше: ціни зростають повільніше, ніж собівартість. Це ще один із наслідків того, що кремль робить ставку на військову економіку», — йдеться у дописі.

За інформацією ЦПД, в умовах повномасштабної війни проти України у росії відбувається перерозподіл ресурсів на користь оборонки, тоді як «мирний» бізнес опиняється в стані стагнації.

«Попри оптимістичні урядові прогнози, реальні показники демонструють, що російська економіка перебуває у глибокому застої», — додали у ЦПД.

