Трамп заявив про додаткові 100% мита на товари з Китаю: реакція ринків Сьогодні 10:20 — Світ

Трамп заявив про додаткові 100% мита на товари з Китаю: реакція ринків

Дональд Трамп пригрозив запровадити нові 100% мита на китайські товари та обмежити експорт критично важливого програмного забезпечення з 1 листопада або раніше, якщо Пекін не перегляне свою «агресивну торговельну політику». Після цих заяв фондові, сировинні та крипторинки пережили найгірший день за останні місяці.

Про це пишуть FT та Bloomberg

Що передувало

Пекін цього тижня запровадив власні обмеження на експорт рідкісноземельних металів і мінералів, необхідних для виробництва магнітів, акумуляторів і військових компонентів.

Відтепер будь-яка іноземна компанія, що експортує продукцію з навіть незначним вмістом китайських рідкісноземів, муситиме отримати дозвіл уряду КНР.

Трамп назвав це «ворожим і несподіваним кроком» і пригрозив скасувати зустріч із Сі Цзіньпіном, яка мала відбутися наприкінці жовтня під час саміту APEC у Південній Кореї.

Згодом президент США припустив, що зустріч все ж може відбутися, але «все залежить від подальших дій Китаю».

Реакція ринків

Ринки миттєво відреагували розпродажем ризикових активів. Індекс S&P 500 упав на 2,7% - найбільше з квітня, Nasdaq Composite втратив 3,6%. Індекс волатильності VIX підскочив до максимуму з червня.

Прибутковість дворічних держоблігацій США знизилася до мінімуму за три тижні, а долар ослаб на 0,7% до кошика основних валют.

На сировинному ринку Brent подешевшав на 3,8% - до $62,73 за барель, а WTI опустився нижче $59 — до найнижчого рівня з травня.

Золото піднялося до позначки $4000 за унцію, наблизившись до нового рекордного максимуму, адже інвестори масово шукали «тихі гавані».

Крипторинок зазнав удару, який аналітики назвали «чорним лебедем».

Bitcoin впав на понад 12%, з $125 000 до $112 500, а загальний обсяг ліквідацій перевищив $19 млрд за добу — рекорд за всю історію.

За даними Coinglass, понад 1,6 млн трейдерів були змушені закрити позиції, більшість із них — протягом години після заяви Трампа.

Нагадаємо, перші відлуння чергової торговельної війни США та Китаю пролунали ще в лютому 2025 року.

Після запровадження Вашингтоном 10% мит на всі китайські товари Пекін відповів підвищенням тарифів на вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільськогосподарську техніку та великі автомобілі із США.

Згодом сторони домовилися про 90-денне перемир’я після введення рекордних мит — 145% з боку США та 125% у відповідь з боку Китаю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.