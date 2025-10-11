0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп заявив про додаткові 100% мита на товари з Китаю: реакція ринків

Світ
79
Трамп заявив про додаткові 100% мита на товари з Китаю: реакція ринків
Трамп заявив про додаткові 100% мита на товари з Китаю: реакція ринків
Дональд Трамп пригрозив запровадити нові 100% мита на китайські товари та обмежити експорт критично важливого програмного забезпечення з 1 листопада або раніше, якщо Пекін не перегляне свою «агресивну торговельну політику». Після цих заяв фондові, сировинні та крипторинки пережили найгірший день за останні місяці.
Про це пишуть FT та Bloomberg.

Що передувало

Пекін цього тижня запровадив власні обмеження на експорт рідкісноземельних металів і мінералів, необхідних для виробництва магнітів, акумуляторів і військових компонентів.
Читайте також
Відтепер будь-яка іноземна компанія, що експортує продукцію з навіть незначним вмістом китайських рідкісноземів, муситиме отримати дозвіл уряду КНР.
Трамп назвав це «ворожим і несподіваним кроком» і пригрозив скасувати зустріч із Сі Цзіньпіном, яка мала відбутися наприкінці жовтня під час саміту APEC у Південній Кореї.
Згодом президент США припустив, що зустріч все ж може відбутися, але «все залежить від подальших дій Китаю».

Реакція ринків

Ринки миттєво відреагували розпродажем ризикових активів. Індекс S&P 500 упав на 2,7% - найбільше з квітня, Nasdaq Composite втратив 3,6%. Індекс волатильності VIX підскочив до максимуму з червня.
Читайте також
Прибутковість дворічних держоблігацій США знизилася до мінімуму за три тижні, а долар ослаб на 0,7% до кошика основних валют.
На сировинному ринку Brent подешевшав на 3,8% - до $62,73 за барель, а WTI опустився нижче $59 — до найнижчого рівня з травня.
Золото піднялося до позначки $4000 за унцію, наблизившись до нового рекордного максимуму, адже інвестори масово шукали «тихі гавані».
Крипторинок зазнав удару, який аналітики назвали «чорним лебедем».
Читайте також
Bitcoin впав на понад 12%, з $125 000 до $112 500, а загальний обсяг ліквідацій перевищив $19 млрд за добу — рекорд за всю історію.
За даними Coinglass, понад 1,6 млн трейдерів були змушені закрити позиції, більшість із них — протягом години після заяви Трампа.
Нагадаємо, перші відлуння чергової торговельної війни США та Китаю пролунали ще в лютому 2025 року.
Після запровадження Вашингтоном 10% мит на всі китайські товари Пекін відповів підвищенням тарифів на вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільськогосподарську техніку та великі автомобілі із США.
Згодом сторони домовилися про 90-денне перемир’я після введення рекордних мит — 145% з боку США та 125% у відповідь з боку Китаю.

Як торговельна політика Трампа впливає на валютний ринок: долар, юань, гривню

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems