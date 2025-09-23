0 800 307 555
Трамп пригрозив «потужними митами» проти росії і назвав Китай та Індію основними спонсорами війни в Україні

Китай та Індія є головними спонсорами війни, яку продовжує росія проти України, дорікнувши також окремим країнам НАТО за те, що вони досі купують російські енергоносії.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на церемонії відкриття сесії високого рівня Генасамблеї ООН.
«Китай та Індія є основними спонсорами війни, яка триває, продовжуючи купувати російську нафту», — заявив президент США.
Він також звернув увагу, що навіть деякі країни НАТО не припинили закупівлю великої кількості російських енергоресурсів.
«Лише подумайте, вони фінансують війну проти самих себе», — наголосив Трамп.
Також він заявив, що Вашингтон готовий ввести «потужні мита» щодо росії, якщо та не завершить війну проти України. Однак для їх ефективності аналогічні дії має зробити і Європа.
«У разі, якщо росія не буде готова укласти угоду про завершення війни, США повністю готові ввести дуже потужний пакет сильних тарифів», — сказав Трамп.
Також американський президент розкритикував європейських союзників і сказав, що вони «будуть змушені приєднатися» до США, «запровадивши ті самі заходи».
«Ви набагато ближче до міста. У нас — океан між нами. А ви — просто поруч, і Європа повинна піднятися на новий рівень. Вони не можуть робити те, що роблять зараз. Вони купують нафту і газ у росії», — заявив глава Білого дому.
«Я думав, що це буде найпростіше закінчити війну в Україні, оскільки мої стосунки з президентом путіним завжди були хорошими. Я думав, що це буде найпростіше. Але, як відомо, на війні ніколи не знаєш, що може статися. Завжди є багато сюрпризів, як хороших, так і поганих. Усі думали, що росія виграє цю війну за три дні, але реальність виявилася іншою. Зараз вона виглядає вкрай слабкою», — наголосив він.
