З 4 грудня набуває чинності закон про бронювання порушників військового обліку: що зміниться



З 4 грудня в Україні почне діяти Закон № 4630-ІХ. Він дозволяє критично важливим оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників з порушеннями військового обліку.
DOU разом із юристом Іваном Щеглаковим розповідає, що саме зміниться.

Що змінює новий закон

За його словами, до цього підприємства могли без обмежень наймати людей з порушеннями обліку, але їх неможливо було забронювати.
Новий закон дозволяє при працевлаштуванні на 45 днів забронювати нового працівника, який:
  • перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку;
  • не стоїть на військовому обліку;
  • не оновив персональні дані;
  • має неактуальний військово-обліковий документ або не має його взагалі.
Протягом цих 45 днів робітник має усунути всі порушення і після цього його можна буде забронювати на загальних підставах.
Відповідно до закону, таким способом бронювання можна скористатися раз на рік.
Окрім цього, зміни торкнулися випробувального терміну. Тепер для критичних підприємств він також не може перевищувати 45 днів. До цього цей строк міг складати 1, 3 або 6 місяців.
Щеглаков розповів, що іноді бронювання на 45 днів може бути недостатньо для того, щоб усунути проблеми з військовим обліком з причин, які не залежать від військовозобов’язаного.
До цього Finance.ua зазначав, що за 2025 рік в Україні у 8 разів збільшилася кількість вакансій із можливістю бронювання. Найбільше таких пропозицій припадає на робітничі професії, які мають ключове значення для роботи окремих секторів економіки.
За матеріалами:
Dou
Бронювання
