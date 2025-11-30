Apple масово скорочує людей: що відомо Сьогодні 05:05 — Фондовий ринок

Apple масово скорочує людей: що відомо

Компанія Apple починає скорочення деяких працівників. Звільнення торкнуться відділів продажів.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що скорочення торкнуться менеджерів з обслуговування клієнтів, зокрема тих що обслуговують великі компанії, школи та державні установи.

Крім того, звільнення пройдуть у інформаційних центрах Apple, зокрема де проводять інституційні зустрічі та демонстрації продуктів для потенційних клієнтів.

Таким чином Apple прагне посилити роботу з клієнтами, зазначивши, що скорочення торкнеться лише невеликої кількості посад.

Однією з головних цілей звільнень була урядова команда з продажу, яка співпрацювала з установами, включаючи Міністерство оборони США та Міністерство юстиції.

У компанії додали, що продовжують пошук людей у інших відділах і звільнені співробітники можуть подати резюме на інші вакансії.

