Apple масово скорочує людей: що відомо
Компанія Apple починає скорочення деяких працівників. Звільнення торкнуться відділів продажів.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що скорочення торкнуться менеджерів з обслуговування клієнтів, зокрема тих що обслуговують великі компанії, школи та державні установи.
Крім того, звільнення пройдуть у інформаційних центрах Apple, зокрема де проводять інституційні зустрічі та демонстрації продуктів для потенційних клієнтів.
Таким чином Apple прагне посилити роботу з клієнтами, зазначивши, що скорочення торкнеться лише невеликої кількості посад.
Однією з головних цілей звільнень була урядова команда з продажу, яка співпрацювала з установами, включаючи Міністерство оборони США та Міністерство юстиції.
У компанії додали, що продовжують пошук людей у інших відділах і звільнені співробітники можуть подати резюме на інші вакансії.
