Christie’s виставить на аукціон оригінальні документи заснування Apple

Аукціонний дім Christie’s готує до продажу оригінальний партнерський контракт про заснування компанії Apple у 1976 році.

Про це в аукціонному домі підтвердили AIN.

Документ складається з трьох сторінок і закріплює партнерську угоду між Стівом Джобсом, Стівом Возняком і Роном Вейном. У контракті визначалися перші частки співзасновників: по 45% для Джобса і Возняка та 10% для Вейна.

До лота також увійдуть документи про вихід Вейна з компанії: він відмовився від участі через 12 днів після створення Apple. За свою частку він отримав спочатку $800, а згодом — ще $1500.

Christie’s виставить на продаж як установчий контракт, так і угоду про вихід Вейна одним лотом у 2026 році.

У 2011 році Sotheby’s продав цей же пакет майже за $1,6 млн.

