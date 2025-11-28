iPhone Fold: скільки може коштувати на момент запуску Сьогодні 04:08 — Фондовий ринок

iPhone Fold: скільки може коштувати на момент запуску

Apple суттєво змінить свій цикл запуску iPhone наступного року. Бренд може взагалі не випустити iPhone 18 у 2026 році.

Щорічний вересневий захід Apple може представити лише три нові моделі iPhone замість звичайних чотирьох, і всі три будуть преміальними пристроями: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Fold. Про це пише bgr.com

Дешевші нові iPhone з’являться через кілька місяців, очевидно, разом з iPhone Air 2 навесні 2027 року, згідно з останніми повідомленнями. Саме тоді ж має з’явитися бюджетний iPhone 18e.

Складаний iPhone буде найдорожчим з шести нових моделей iPhone, а Investing пропонує початкову ціну в 2399 доларів.

Згідно з попередніми оцінками цін, iPhone 18 Fold може коштувати від 2000 до 2500 доларів.

Складаний iPhone за 2000 доларів буде приблизно таким же дорогим, як і аналогічні форм-фактори конкурентів, включаючи Samsung Galaxy Z Fold 7 та Google Pixel 10 Pro Fold. Ціна ближча до верхньої межі в 2500 доларів зробила б складаний iPhone найдорожчою моделлю в категорії складних iPhone.

Чому iPhone Fold буде таким дорогим

Згідно зі звітом, аналітик Fubon Артур Ляо очікує, що світові поставки смартфонів у 2026 році скоротяться на 4% порівняно з цим роком, до загальної кількості 1,2 мільярда одиниць.

Продажі смартфонів у Китаї становитимуть 275 мільйонів одиниць, що на 3% менше. Глобальні поставки iPhone мають сягнути 234 мільйонів наступного року, що на 4% менше порівняно з 2025 роком.

Аналітик пояснив, що зростання вартості компонентів стане проблемою для постачальників смартфонів наступного року.

Ціни на оперативну пам’ять на 75% вищі в цьому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна вартість матеріалів може зрости на 5−7% у 2026 році завдяки зростанню попиту на чіпи, пам’ять та сховища.

