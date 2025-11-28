0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

iPhone Fold: скільки може коштувати на момент запуску

Фондовий ринок
14
iPhone Fold: скільки може коштувати на момент запуску
iPhone Fold: скільки може коштувати на момент запуску
Apple суттєво змінить свій цикл запуску iPhone наступного року. Бренд може взагалі не випустити iPhone 18 у 2026 році.
Щорічний вересневий захід Apple може представити лише три нові моделі iPhone замість звичайних чотирьох, і всі три будуть преміальними пристроями: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Fold. Про це пише bgr.com.
Дешевші нові iPhone з’являться через кілька місяців, очевидно, разом з iPhone Air 2 навесні 2027 року, згідно з останніми повідомленнями. Саме тоді ж має з’явитися бюджетний iPhone 18e.
Складаний iPhone буде найдорожчим з шести нових моделей iPhone, а Investing пропонує початкову ціну в 2399 доларів.
Згідно з попередніми оцінками цін, iPhone 18 Fold може коштувати від 2000 до 2500 доларів.
Складаний iPhone за 2000 доларів буде приблизно таким же дорогим, як і аналогічні форм-фактори конкурентів, включаючи Samsung Galaxy Z Fold 7 та Google Pixel 10 Pro Fold. Ціна ближча до верхньої межі в 2500 доларів зробила б складаний iPhone найдорожчою моделлю в категорії складних iPhone.

Чому iPhone Fold буде таким дорогим

Згідно зі звітом, аналітик Fubon Артур Ляо очікує, що світові поставки смартфонів у 2026 році скоротяться на 4% порівняно з цим роком, до загальної кількості 1,2 мільярда одиниць.
Продажі смартфонів у Китаї становитимуть 275 мільйонів одиниць, що на 3% менше. Глобальні поставки iPhone мають сягнути 234 мільйонів наступного року, що на 4% менше порівняно з 2025 роком.
Аналітик пояснив, що зростання вартості компонентів стане проблемою для постачальників смартфонів наступного року.
Ціни на оперативну пам’ять на 75% вищі в цьому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна вартість матеріалів може зрости на 5−7% у 2026 році завдяки зростанню попиту на чіпи, пам’ять та сховища.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems