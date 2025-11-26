Співзасновник Лукойлу продав свою частку на $7 млрд Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

Співзасновник Лукойлу продав свою частку на $7 млрд

Співзасновник російського Лукойлу Леонід Федун продав назад компанії свою частку у 10% вартістю приблизно $7 млрд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що російська компанія серйозно постраждала від санкцій Заходу в жовтні й відтоді почала продавати закордонні активи.

Уродженець України Федун зараз проживає в Монако і є резидентом країни. За словами двох співрозмовників, він продав свою частку, яка становить близько 10%, на початку 2025 року назад Лукойлу. Тим самим «тихо позбувся» активів у росії, сказав один зі співрозмовників.

У серпні Лукойл заявив, що погасить 76 млн акцій (або близько 11% свого капіталу), викуплених з ринку в 2024—2025 роках. За розрахунками Reuters, заснованими на ринкових цінах, вартість частки Федуна становила близько $7 млрд, хоча не зрозуміло, чи отримав він насправді цю суму.

Троє неназваних співрозмовників сказали, що, незважаючи на те, що колишній співвласник Лукойлу Вагіт Алекперов продовжує брати активну участь у діяльності компанії «за лаштунками», Федун все ж відступив.

У компанії від коментарів відмовилися, а зв’язатися з Федуном у західних журналістів не вийшло.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.