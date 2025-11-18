Санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» вже зменшують нафтові доходи росії — Мінфін США Сьогодні 10:35 — Енергетика

Санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» вже зменшують нафтові доходи росії — Мінфін США

Санкції проти російських компаній «Роснафта» і «Лукойл» уже зменшують нафтові доходи росії. Обмеження можуть вплинути і на довгострокові обсяги продажу російської нафти.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами заявило, що перші результати аналізу після оголошення санкцій 22 жовтня показують їх вплив на зниження ціни російської нафти. Це зменшує можливості росії фінансувати війну проти України.

Читайте також США вичерпали потенціал для посилення санкцій проти росії — Рубіо

Санкції стали одними з найжорсткіших з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році та першими прямими санкціями проти росії з боку Дональда Трампа. Компанії мають завершити операції з «Роснафтою» і «Лукойлом» до 21 листопада. Порушників можуть від’єднати від фінансової системи, що працює на доларах.

Поки не зрозуміло, яким чином Міністерство фінансів контролюватиме дотримання санкцій. Найбільшими покупцями російської нафти залишаються Китай та Індія.

Падіння цін на російську нафту

OFAC повідомило, що кілька основних сортів російської нафти продаються за найнижчими цінами за кілька років. Майже 12 великих покупців з Індії та Китаю заявили про намір призупинити закупівлі на грудневі поставки.

За даними LSEG Workspace, сорт Urals, який відвантажують у російському порту Новоросійськ, коштував $45.35 за барель 12 листопада. Це найнижчий рівень з березня 2023 року. Тоді росія почала формувати так званий «тіньовий флот», щоб обійти цінову стелю G7 у $60 за барель, яка діяла з грудня 2023 року.

Читайте також Нові санкції завдадуть росії щорічних втрат на 50 мільярдів доларів — Зеленський

Ціна Brent становила $62.71 12 листопада та $64.03 18 листопада. Urals у Новоросійську піднявся до $47.01 18 листопада. Відвантаження у порту відновили після того, як їх призупинили через атаку українських дронів і ракет.

Представник Мінфіну США заявив, що санкції послаблюють фінансування російських військових дій. У відомстві підкреслили готовність запроваджувати додаткові заходи, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що президент США Дональд Трамп заявив про підготовку нового законопроєкту про санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з росією. Він заявив, що республіканці працюють над законодавчою ініціативою щодо посилення економічного тиску на росію через її торговельних партнерів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.