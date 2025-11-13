США вичерпали потенціал для посилення санкцій проти росії — Рубіо Сьогодні 11:34 — Світ

США вичерпали потенціал для посилення санкцій проти росії — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон практично досяг межі у запровадженні нових санкцій проти росії. За його словами, наступні кроки будуть спрямовані на забезпечення дотримання вже чинних обмежень, а не на введення нових.

Про це він сказав після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді, повідомляє Українська правда.

Санкції майже вичерпані

Відповідаючи на запитання про можливість посилення санкційного тиску на москву, Рубіо зазначив, що «фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям».

«Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях — саме цього всі й вимагали», — сказав він.

Рубіо звернув увагу на проблему так званого «тіньового флоту», який росія використовує для обходу нафтових обмежень. Він назвав боротьбу з ним «механізмом забезпечення виконання санкцій», а не підставою для нових обмежень.

Він також вважає, що європейські партнери мають активніше долучатися до цього процесу, адже значна частина суден проходить поблизу європейських територій.

На питання, чи справді росія прагне миру, Рубіо відповів, що оцінювати можна лише за діями. «москва чітко заявила, чого вони хочуть — вони хочуть решту Донеччини, і такі вимоги неприпустимі для української сторони», — сказав держсекретар.

Допомога Україні в енергетиці

Він також прокоментував інтенсивні ракетні удари по території України, зазначивши, що вони мають на меті зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення.

Рубіо повідомив, що США продовжують переговори з Україною щодо підтримки стабільності енергетичної системи. Йдеться про постачання спеціального обладнання та оборонних засобів для захисту енергетичних об’єктів.

Водночас він визнав, що ключовою проблемою залишається високий ризик знищення обладнання після встановлення. «Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років», — зазначив Рубіо.

