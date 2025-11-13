0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США вичерпали потенціал для посилення санкцій проти росії — Рубіо

Світ
175
США вичерпали потенціал для посилення санкцій проти росії — Рубіо
США вичерпали потенціал для посилення санкцій проти росії — Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон практично досяг межі у запровадженні нових санкцій проти росії. За його словами, наступні кроки будуть спрямовані на забезпечення дотримання вже чинних обмежень, а не на введення нових.
Про це він сказав після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді, повідомляє Українська правда.

Санкції майже вичерпані

Відповідаючи на запитання про можливість посилення санкційного тиску на москву, Рубіо зазначив, що «фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям».
«Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях — саме цього всі й вимагали», — сказав він.
Рубіо звернув увагу на проблему так званого «тіньового флоту», який росія використовує для обходу нафтових обмежень. Він назвав боротьбу з ним «механізмом забезпечення виконання санкцій», а не підставою для нових обмежень.
Читайте також
Він також вважає, що європейські партнери мають активніше долучатися до цього процесу, адже значна частина суден проходить поблизу європейських територій.
На питання, чи справді росія прагне миру, Рубіо відповів, що оцінювати можна лише за діями. «москва чітко заявила, чого вони хочуть — вони хочуть решту Донеччини, і такі вимоги неприпустимі для української сторони», — сказав держсекретар.

Допомога Україні в енергетиці

Він також прокоментував інтенсивні ракетні удари по території України, зазначивши, що вони мають на меті зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення.
Рубіо повідомив, що США продовжують переговори з Україною щодо підтримки стабільності енергетичної системи. Йдеться про постачання спеціального обладнання та оборонних засобів для захисту енергетичних об’єктів.
Читайте також
Водночас він визнав, що ключовою проблемою залишається високий ризик знищення обладнання після встановлення. «Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років», — зазначив Рубіо.
За матеріалами:
Українська правда
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems