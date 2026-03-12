У Польщі хочуть запровадити збір на відпочинок: хто не буде платити Сьогодні 18:27 — Світ

В Польщі уряд планує запровадити туристичний збір вже цього літа перед сезоном відпусток.

Хто буде платити

Оплата стосуватиметься всіх, хто хоче відпочити у Польщі.

Спроби запровадити абсолютно новий збір за туристичні послуги робилися неодноразово. Все вказує на те, що незабаром майже кожен, хто планує відпочинок у Польщі, платитиме туристичний збір. Розмір оплати визначатиме кожна гміна окремо.

Згідно з формулюванням законопроекту, муніципальна рада зможе запровадити туристичний збір, який стягуватиметься з фізичних осіб, які проводять більше 24 годин з туристичною, рекреаційною або навчальною метою в місті, де буде запроваджено цей збір.

Туристичний податок буде не обов’язковим до запровадження.

Сума

Наразі остаточної суми збору не встановлено. Раніше були озвучені суми 5 та 11 злотих за добу.

Планується, що від оплати будуть звільнені такі категорії туристів:

особи старше 70 років;

члени багатодітних сімей;

особи зі значним ступенем інвалідності.

Згідно зі звітом «Trends Radar» компанії Cushman and Wakefield, у першій половині 2025 року туристи забронювали 44,9 мільйона ночівель у Польщі.

Тільки у 2024 році кількість відвідувачів Варшави зросла на 10%, досягнувши 12,2 мільйона. З понад 8 мільйонами ночівель Варшава залишається лідером на польському готельному ринку.

