У Польщі хочуть запровадити збір на відпочинок: хто не буде платити

Світ
В Польщі уряд планує запровадити туристичний збір вже цього літа перед сезоном відпусток.
Про це пише inpoland.net.

Хто буде платити

Оплата стосуватиметься всіх, хто хоче відпочити у Польщі.
Спроби запровадити абсолютно новий збір за туристичні послуги робилися неодноразово. Все вказує на те, що незабаром майже кожен, хто планує відпочинок у Польщі, платитиме туристичний збір. Розмір оплати визначатиме кожна гміна окремо.
Згідно з формулюванням законопроекту, муніципальна рада зможе запровадити туристичний збір, який стягуватиметься з фізичних осіб, які проводять більше 24 годин з туристичною, рекреаційною або навчальною метою в місті, де буде запроваджено цей збір.
Туристичний податок буде не обов’язковим до запровадження.

Сума

Наразі остаточної суми збору не встановлено. Раніше були озвучені суми 5 та 11 злотих за добу.
Планується, що від оплати будуть звільнені такі категорії туристів:
  • особи старше 70 років;
  • члени багатодітних сімей;
  • особи зі значним ступенем інвалідності.
Раніше писали, що в Польщі в Закопаному, планують побудувати канатну дорогу, яка з’єднає північ-південь та схід-захід міста. Кабінки вміщуватимуть до 12 осіб і курсуватимуть над вулицями, не створюючи заторів. Канатні дороги не потребують знесення будівель і мінімізують вплив на міський простір. Фінансування проєкту ще обговорюється після провалу планів IPO PKL.
Раніше Finance.ua писав, в 2025 році кількість туристів, які користуються послугами розміщення в Польщі досягла 18,2 мільйона. Польща стає дедалі популярнішою серед іноземців.
Згідно зі звітом «Trends Radar» компанії Cushman and Wakefield, у першій половині 2025 року туристи забронювали 44,9 мільйона ночівель у Польщі.
Тільки у 2024 році кількість відвідувачів Варшави зросла на 10%, досягнувши 12,2 мільйона. З понад 8 мільйонами ночівель Варшава залишається лідером на польському готельному ринку.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
