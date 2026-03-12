У Польщі хочуть запровадити збір на відпочинок: хто не буде платити
В Польщі уряд планує запровадити туристичний збір вже цього літа перед сезоном відпусток.
Про це пише inpoland.net.
Хто буде платити
Оплата стосуватиметься всіх, хто хоче відпочити у Польщі.
Спроби запровадити абсолютно новий збір за туристичні послуги робилися неодноразово. Все вказує на те, що незабаром майже кожен, хто планує відпочинок у Польщі, платитиме туристичний збір. Розмір оплати визначатиме кожна гміна окремо.
Згідно з формулюванням законопроекту, муніципальна рада зможе запровадити туристичний збір, який стягуватиметься з фізичних осіб, які проводять більше 24 годин з туристичною, рекреаційною або навчальною метою в місті, де буде запроваджено цей збір.
Туристичний податок буде не обов’язковим до запровадження.
Сума
Наразі остаточної суми збору не встановлено. Раніше були озвучені суми 5 та 11 злотих за добу.
Планується, що від оплати будуть звільнені такі категорії туристів:
- особи старше 70 років;
- члени багатодітних сімей;
- особи зі значним ступенем інвалідності.
Раніше писали, що в Польщі в Закопаному, планують побудувати канатну дорогу, яка з’єднає північ-південь та схід-захід міста. Кабінки вміщуватимуть до 12 осіб і курсуватимуть над вулицями, не створюючи заторів. Канатні дороги не потребують знесення будівель і мінімізують вплив на міський простір. Фінансування проєкту ще обговорюється після провалу планів IPO PKL.
Раніше Finance.ua писав, в 2025 році кількість туристів, які користуються послугами розміщення в Польщі досягла 18,2 мільйона. Польща стає дедалі популярнішою серед іноземців.
Згідно зі звітом «Trends Radar» компанії Cushman and Wakefield, у першій половині 2025 року туристи забронювали 44,9 мільйона ночівель у Польщі.
Тільки у 2024 році кількість відвідувачів Варшави зросла на 10%, досягнувши 12,2 мільйона. З понад 8 мільйонами ночівель Варшава залишається лідером на польському готельному ринку.
Поділитися новиною
Також за темою
У Польщі хочуть запровадити збір на відпочинок: хто не буде платити
Підвищення цін на нафту може збільшити доходи росії — Пишний
Як ЄС захищає своїх громадян та економіку від війни на Близькому Сході
Угорщина тестує нафтопровід, який може замінити «Дружбу»
Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ та Кувейт скоротили видобуток нафти
Де найвище співвідношення на тисячу жителів кількості осіб з тимчасовим захистом