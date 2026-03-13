0 800 307 555
«Скіфське золото» не дає спокою рф: відкрили справу проти України й Нідерландів — деталі

Світ
3
рф хоче "скіфське золото"
Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу щодо «розкрадання та неповернення» культурних цінностей так званої кримської колекції, відомої як «скіфське золото».
Про це повідомила представниця відомства Світлана Петренко.
Провадження відкрили проти посадових осіб органів влади Нідерландів, України та археологічного музею Алларда Пірсона.
Чиновниця заявила, що справа стосується 565 музейних предметів, які експонували на виставці в Нідерландах у 2013 році. За її словами, страхова вартість цієї колекції перевищує 117 мільйонів рублів, що становить приблизно 35,1 мільйона гривень.
«Посадові особи органів влади Королівства Нідерланди, України та музею Алларда Пірсона викрали, безоплатно вилучивши на свою користь всі зазначені музейні предмети, що є культурними цінностями, і передали їх на Україну, не повернувши на територію рф», — заявила Петренко.

Довідка Finance.ua:

  • «Скіфське золото» — це колекція археологічних артефактів із кримських музеїв, які у 2013 році вивезли до Нідерландів для виставки «Крим — золотий острів у Чорному морі». Після окупації Криму росією у 2014 році експонати залишилися в Амстердамі, що спричинило багаторічну судову суперечку.
  • Україна та музеї окупованого півострова майже десять років судилися в судах Нідерландів за право на колекцію. 9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів зобов’язав музей Алларда Пірсона передати експонати Національному музею історії України.
  • У листопаді 2023 року «Скіфське золото» повернулося до України. З Нідерландів до України передали артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря». Музей Алларда Пірсона передав артефакти до Національного музею історії України: саме там вони зберігатимуться до деокупації Криму.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
