«Скіфське золото» повернулося до України — Finance.ua

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«Скіфське золото» повернулося до України

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«Скіфське золото» повернулося до України
«Скіфське золото» повернулося до України, Фото: Національний музей історії України
З Нідерландів до України передали артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря».
Про це повідомив Національний музей історії України.
Музей Алларда Пірсона передав артефакти до Національного музею історії України: саме там вони зберігатимуться до деокупації Криму.
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В листопаді предмети з кримських музеїв пройшли незалежну перевірку, після чого їх ретельно запакували відповідно до музейних правил. Потім артефакти перевезли до Києва. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років. Зараз фахівці обстежують стан цих речей.
«Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити. Разом з тим, оскільки колекція набула міжнародного політичного резонансу, її стан і подальша доля будуть відтепер під прискіпливою увагою світу. Це, у свою чергу, покладає відповідальність на всіх, хто стояв за політичним рішенням щодо повернення колекції у воюючу Україну. Вони мають забезпечити їй безпрецедентну охорону, а також відповідну економічну підтримку Національному музею історії України», — заявив генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Довідка Finance.ua:

  • у червні стало відомо, що Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама, що експонати виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі», відомі як «скіфське золото», мають бути повернуті Україні. Таким чином, Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Нідерландів, винесене в жовтні 2021 року;
  • після окупації росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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